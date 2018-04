La collezione estiva del brand spagnolo propone capi dalle tonalità neutre e accessori dai materiali naturali

L'estate è in arrivo e con lei la voglia di leggerezza, dentro e fuori. Il brand di moda spagnolo Mango traduce questa necessità con il lino, protagonista della collezione estiva 2018, che trasforma abiti, bluse, chemisier e shorts in capi da indossare in qualsiasi momento della giornata.

I colori sono quelli naturali, della terra e del mare, dal sabbia al carta da zucchero, dal blu al bianco. I tagli sono semplici ma eleganti, per sottolineare le forme di chi li indossa ed esaltarne la bellezza più selvaggia.

Altri elementi centrali oltre al lino sono raffia e vimini, utilizzati per borse e cappelli, ma anche per i sandali, accessori perfetti da abbinare al costume intero dai toni vitaminici e dalle fantasie psichedeliche.

Impossibile resistere infine al tocco di colore dato dagli orecchini pendenti, realizzati con perline e frange per completare il look con ironia e un twist glam.



Curiose di scoprire la collezione estiva 2018 di Mango? Sfogliate la gallery!

La collezione estiva 2018 di Mango Maglia a rete arancio, MANGO

Collezione estiva 2018, MANGO

Top con fantasia leggera animalier, MANGO





Orecchini con frange in giallo, MANGO

Occhiali da diva, MANGO

Borsa in vimini, MANGO



Sabot giallo, MANGO

Borsa a mano in raffia, MANGO

Shorts a vita alta in lino, MANGO



Pendenti con frutta, MANGO

Collezione estiva 2018, MANGO

Pendenti in perline, MANGO



Orecchini di ispirazione indiana, MANGO

Cerchi in perline, MANGO

Borsa in vimini a forma di pesce, MANGO



Borsa a mano a quadri, MANGO

Collezione estiva 2018, MANGO

Occhiali da sole da gatta, MANGO



Costume intero psichedelico, MANGO

Costume intero nero con inserti trasparenti, MANGO

Collezione estiva 2018, MANGO



Orecchini palma, MANGO

Reggiseno vitaminico, MANGO

Slip vitaminico, MANGO



Cappello a tesa larga in raffia, MANGO

Borsa a mano a righe, MANGO

Chemisier bianco con ricami, MANGO



