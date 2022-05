JD lancia la campagna Summer Season, una selezione di capi e sneaker dei marchi più iconici dello streetwear

Energia, spensieratezza e leggerezza: l'estate è in arrivo. Il brand inglese JD specializzato in moda sportiva la accoglie con una nuova campagna che propone una collezione urban. Summer Season invita tutti ad esprimersi liberamente e a vivere al meglio la stagione più calda dell'anno.

Tra colori vivaci, mood accesi, tessuti leggeri e un'irrinunciabile dose di comfort, JD ci porta in un viaggio magico tra palme esotiche, sabbia finissima e cieli che si tingono di un azzurro intenso. In un pieno di piacevoli e summer vibes! Nike, Adidas, The North Face, Ozweego: sono solo alcuni dei marchi più iconici dello streetwear che puoi trovare nella selezione di JD. Praticare sport, stare all'aria aperta, dedicare del tempo a se stesse godendo delle lunghe giornate estive non è mai stato così sporty chic!

Sei più da t-shirt morbida e fluo, o da top sportivo? Le proposte JD accontentano donne e uomini in ogni attività vogliano fare.

Ecco per esempio un mood preppy old school, grazie alla canotta Varsity da donna di Nike in colorazione Ocean Cube, da indossare con i cycle shorts in cotone resistente dallo stile retrò.

Puoi incrementare le tue performance in palestra con il reggiseno sportivo Training di Nike da donna, in arancione in esclusiva per JD, realizzato in poliestere in parte riciclato ed elasticizzato e utilizza la tecnologia traspirante Nike Dri-FIT che elimina il sudore in eccesso. Così come i pantaloncini attillati in tessuto morbido, perfetto per gli allenamenti più intensi grazie alla cintura elasticizzata.

Ma sono solo alcuni dei look in esclusiva per JD firmati dalle grandi marche del mondo della moda sportiva: scoprile tutte nella nostra gallery!

Summer Season di JD Abito Linear T-Shirt di adidas Originals da donna. Disponibile in una colorazione rosa in esclusiva per JD.

T-shirt Hybrid di Nike da uomo, disponibile in una colorazione bianca con pannelli laterali azzurri in esclusiva per JD.



T-shirt ampia e oversize adidas Originals, realizzata in morbido tessuto di cotone per un comfort totale.

T-shirt da uomo Color Block Grid di The North Face, in esclusiva per JD, e Lightweight Shorts.

T-shirt da uomo Air Max All Over Print di Nike e Nike Air Max All-Over Print Shorts.

