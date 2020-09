Pandora lancia l’iniziativa #VoicesOfPandora e celebra i 20 anni di collezionismo insieme alle sue Muse che ci svelano i momenti speciali della loro vita.

Il primo bacio, il primo viaggio con le amiche, il primo colloquio di lavoro, il primo grande amore: la vita è scandita da tante prime volte, momenti unici ed emozionanti che si verificano una sola volta e anche per questo sono destinati a rimanere impressi per sempre nella nostra memoria.

Che sia una nuova esperienza fatta, un nuovo traguardo raggiunto o una nuova sfida affrontata con coraggio, le prime volte sono sempre cariche di magia: ci fanno vivere sensazioni mai provate prime e ci regalano un turbinio di emozioni impossibili da dimenticare.

I gioielli Pandora e le prime volte che meritano di essere ricordate

Alcune di queste finiscono inevitabilmente per lasciare un segno indelebile nella nostra vita e associare a questi istanti speciali un gioiello può essere un ottimo modo per ricordarle a lungo, custodirle nel nostro cuore e portarle sempre con sé.

Ed è proprio quello che fanno le Muse di Pandora: artiste, attrici, modelle, ballerine, tutte donne di successo, forti e determinate, che amano collezionare oggetti speciali per celebrare vittorie, esperienze o relazioni importanti e ricollegare alle creazioni e ai charm del brand i momenti memorabili della loro esistenza.

Le Muse di Pandora ci raccontano i momenti speciali della loro vita

Per queste donne i gioielli non sono un semplice accessorio da indossare a seconda del proprio look, ma rappresentano chi sono veramente e sono un vero e proprio strumento con cui raccontare la propria storia o svelare un nuovo lato di sé e della propria personalità.

C’è chi come l’artista Tasya van Ree sceglie i charm per “custodire la magia e la nostalgia di una prima volta”, come i suoi primi schizzi, il suo primo tattoo o il suo trasferimento dalle Hawaii a Los Angeles.

Chi come l’attrice Nathalie Emmanuel colleziona “cose che mi facciano ripensare ad un luogo, un’emozione o un momento della mia vita”, come la sua prima festa di compleanno o la sua prima lezione di recitazione; e chi come la ballerina Larsen Thompson crede fermamente che collezionare charm “fa ripensare a chi siamo e a ciò che ci appassiona” ed è per questo che non fa mai a meno dei suoi charm Note Musicali e Scarpette da Ballerina che rappresentano due delle più grandi passioni della sua vita, la musica e la danza.

Anche l’attivista Halima Aden colleziona i charm che rappresentano le sue prime volte memorabili, come la prima medaglia ricevuta dopo aver tenuto un discorso a scuola o la sua incoronazione, quando è stata eletta prima reginetta del ballo musulmana della sua città.

E se la modella Georgia May Jagger non si separa mai dal suo charm floreale e da quello con il cagnolino, che le ricordano ogni giorno il suo grande amore per la natura e gli animali; la scrittrice Margaret Zhang attribuisce un significato molto importante al charm Statua della Libertà che “rappresenta la città dove ho imparato a lavorare duramente e a vedere il mondo anche dal punto di vista di altre persone”.

#VoicesOfPandora, la nuova iniziativa del brand per celebrare le prime volte importanti

Ma non solo le Muse di Pandora, anche voi potete condividere la vostra storia e raccontare i momenti speciali della vostra vita con i gioielli del brand!

Pandora infatti, per celebrare i 20 anni dell’iconico bracciale Pandora Moments, ha lanciato Voices of Pandora, un’iniziativa speciale che coinvolge tutte le clienti affezionate e coloro che avranno voglia di rivelare le loro prime volte memorabili, svelare quali sono i charm più significativi che possiedono e cosa rappresentano.

Come partecipare? Basta condividere su Instagram i vostri momenti speciali. Tutto quello che dovete fare è pubblicare una foto del vostro gioiello, usando il tag @theofficialpandora e l’hashtag #VoicesOfPandora, e raccontare la vostra storia.

I vostri scatti potrebbero essere pubblicati sul sito ufficiale del brand!