Femminile, elegante e piena di energia: è la donna proposta da Lanacaprina per la primavera estate 2019

Per una donna contemporanea che ha bene in mente chi vuole essere e dove desidera arrivare, Lanacaprina propone una collezione primavera estate 2019 che è un gioco di luci, colori e dettagli di carattere ed energia.

I capi esprimono grazia e femminilità e la moda diventa un gioco adatto a ogni occasione. Per la bella stagione rinascono in chiave contemporanea i morbidi pantaloni palazzo e le ampie bluse dalle suggestioni anni '70, decorati da stampe tropical e paillettes. Un tocco di anni '80 lo troviamo nei bomber arricchiti da ricami jacquard e negli ampi blazer destrutturati. Gli eleganti abiti, lunghi o midi, dai dettagli ricercati fanno sognare le feste d’estate negli scenari più indimenticabili, mentre gli abiti ad A in stile sixties, da sempre cuore dello stile Lanacaprina, rivivono con nuovi ricami e tonalità.

La qualità dei tessuti e la cura della confezione sono d’eccellenza, come sempre per Lanacaprina. I ricami jacquard e le stampe, esclusive e uniche, e aggiungono fantasia e stile al made in Italy più attuale.

La collezione primavera estate 2019 di Lanacaprina Abito di paillettes luminose

Abito fiorato con scollo americano

Abito bianco e nero con cintura in vita



Pochette in pizzo con perle applicate

Jeans skinny con stelle

Bomber con applicazioni in pizzo



Gonna in denim taglio asimmetrico

Blazer a un solo bottone in azzurro

Abito anni '50 in tessuto stampato



Abito portafoglio nero

Giacca sportiva fucsia

Lanacaprina celebra in ogni collezione la bellezza e l’unicità di ogni donna e sceglie di valorizzare il talento delle donne dando spazio a storie al femminile unite da determinazione, impegno e coraggio nel compiere scelte di vita forti per realizzare passioni e sogni. Scoprite le #donneditalento di Lanacaprina, che si raccontano sul sito www.lanacaprina.it: fonti di ispirazione, esempi di eleganza, garbo e energia.