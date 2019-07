Giornalista, scrittrice e autrice del libro Appassionate, Filomena è l’ultima protagonista di “Everyday Lifehuggers” di Kidult e ci racconta l'importanza della dedizione a se stessi

Scegliere di cambiare la propria vita richiede sempre coraggio.

Lo dimostra la storia di Filomena Pucci, ex autrice tv, che ha deciso di abbracciare se stessa e la propria vita quando si è resa conto che, per lei, essere felice stava diventando davvero troppo faticoso.

E così, dopo10 anni di dedizione assoluta a se stessa, ha iniziato a scoprire chi è davvero e come vivere al meglio la propria vita. Per farlo, ha lasciato il suo lavoro e, in un percorso di ricerca molto personale, ha creato Appassionate: un libro, un sito, un vero e proprio stile di vita, per scrivere e parlare del piacere e della consapevolezza di essere donna.

"Ho deciso di cambiare perché non volevo stare più ai termini di nessun altro” spiega Filomena. "Tu fai tutti i giorni quello che ti piace fare, poi la vita farà il resto. Devi diventare l'esempio più bello di quello che sei destinato ad essere".

E così Filomena ha scelto di vivere quotidianamente il suo sogno, senza preoccuparsi troppo di essere abbastanza.





© Pax Paloscia / LUZ



La storia di Filomena è l’ultima tappa del progetto Kidult “Everyday Lifehuggers”, il racconto di storie speciali vissute da persone normali, che ad un certo punto hanno deciso di abbracciare la vita ed essere davvero protagoniste della propria esistenza.

