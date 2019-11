Strizza l'occhio agli anni '70, tra cappotti camel, filati pregiati e stampe jacquard: scopriamo insieme i capi per l'autunno inverno 2019-20

Così morbidi da non vedere l'ora di indossarli, così sofisticati da regalare un'allure casual chic ad ogni outfit: sono i capi della collezione Jeans di Kocca per la stagione autunno inverno 19/20.

E se la silhouette A-line è il punto chiave attorno al quale ruota l’intera collezione, gli anni '70 tornano prepotenti, in tagli, materiali e giochi geometrici.

I cappotti, avvolgenti e caldi, sono il passepartout del periodo, tra lane a quadroni, teddy bear coat e fantasie animalier.

I filati con i quali sono realizzati i tanti capi di maglieria sono pregiati, dal cashmere al lurex. I colori scaldano l'autunno, con una palette che va dal rosso rubino al tabacco, senza dimenticare giallo senape e viola.

Per un look comfy chic che si adatta bene sia all'ufficio che al tempo libero. E allora via libera al mix di fantasie, ai maglioni morbidi da abbinare a denim a zampa, come alle gonne a portafoglio. O ancora ad abiti chemisier in nuance accese, a stampe jacquard da sovrapporre e bluse declinate in fantasie diverse.





Kocca Jeans autunno inverno 2019/20 Poncho a quadri con frange

Blusa fiorata

Gonna portafoglio in ecopelle



Cappotto a quadri

Morbido maglione con collo alto

Gonna plissettata fantasia



Abito chemisier lungo

Abito a pois con cintura in vita

Jeans a vita alta



Scamiciato a quadretti

Jeans a gamba dritta

Maglione color block



Abito rigato

Faux-fur coat animalier







