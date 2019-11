Le party night si illuminano con paillettes, vynil e fantasie eccentriche: scopriamo la Kocca Collection per l'autunno inverno 2019/20

Femminile, sensuale, a tratti eccentrica: è la donna Kocca per l'autunno inverno 2019/20. E in vista delle Feste, il look si veste di filati in lurex, paillettes poliedriche, abiti dal fascino retrò.

Dalle gonne in vynil o finto pitone alle stampe zebrate, dai pantaloni slim ai dettagli in faux-fur, che rendono ancor più originali i capi di outwear: tutto è studiato per regalare stile e sofisticatezza ai look serali.

Anche Kocca Collection, così come la collezione Jeans, ripercorre gli anni '70, proponendo giochi di fantasie, tra check, madras e pied de poule. La palette è quella dell'eleganza per eccellenza: avorio, nero, cipria, miele, in contrapposizione con mattone, rosso tibetano e blu metallizzato.

Non abbiate paura di osare e giocate con i contrasti di materiali e tagli. Non passerete inosservate ai party natalizi e avrete sempre il look adatto ad ogni occasione: scopriamo la Kocca Collection!





Kocca Collection autunno inverno 2019/20 Maxi blazer con paillettes

Gonna plissettata

Faux-fur borgogna



Abito vintage satin

Cardigan madras

Abito stampa floreale con pizzo



Abito sottoveste

Cappotto a quadri

Blusa fiorata



Body con scollo a cuore

Abito in lurex

Gonna longuette vynil



Jumpsuit brillante







