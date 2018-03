Iconica, femminile, sensuale, realizzata: Jennifer Lopez è la nuova GUESS Girl

Un'artista affermata, una donna conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza ma, soprattutto, per le sue (molteplici) capacità: Jennifer Lopez è cantante, ballerina, attrice, poliedrica e di successo. La testimonial perfetta per GUESS che l'ha scelta come protagonista della nuova campagna primaverile del 2018.

Gli scatti della fotografa di moda Tatiana Gerusova prendono spunto dalla vita della Lopez, come cantante a Las Vegas e come attrice di Hollywood. Scelta da Paul Marciano, Co-Founder di GUESS, Jennifer ha detto di essere davvero onorata di partecipare alla campagna P/E 2018: "Quando ho ricevuto la chiamata di Paul Marciano che mi chiedeva di diventare la nuova GUESS Girl, ero entusiasta. GUESS è un marchio che amo da quando ero teenager", ha spiegato la cantante, "è un grandissimo complimento essere stata scelta".

Lo stile e il gusto estetico della Lopez sono ben espressi nelle foto: donna forte e sensuale, Jennifer è una femme fatale contemporanea.

Scopri online ed in negozio i meravigliosi capi e accessori della nuova collezione GUESS!









