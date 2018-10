Le amiamo tutte alla follia: sono le iconiche Chuck Taylor che per l'autunno 2018 sposano l'alta moda nella rinnovata collaborazione con JW Anderson

Ognuna di noi ne ha un paio nella sua scarpiera. Si abbinano a tutto, con un jeans se si vuole essere sportive, con un pantalone elegante per un'occasione non troppo formale, con una gonna al ginocchio per darle quel twist personale. Sono le Chuck Taylor, le iconiche sneakers Converse, che per la prossima stagione incontrano di nuovo l'alta moda di JW Anderson per un risultato che non passerà di certo inosservato!

Quanti momenti della vita di ciascuno di noi hanno accompagnato le Converse! E le nuove Chuck Taylor, nella loro versione premium, la 70's, nell'esclusiva collezione Felt, ci portano in un altro viaggio, per un'altra strada, a raccontare altre storie. E proprio quest'ultime sono protagoniste della nuova campagna del brand, chiamata per l'appunto “All The Stories Are True”.

La rinnovata collaborazione tra Converse e JW Anderson è amatissima dalle fashion insiders italiane e spagnole che le indossano in diverse occasioni con un mix and match tra casual ed elegante.





Francesca Colucci e Bianca Mirò indossano le nuove Felt.





Colorate, divertenti: le tonalità contrastano e si completano, dal fluorescent orange al khaki green in linea con le nuance tipicamente autunnali.

Urbane e cool: ecco come sono le nuove Converse x JW Anderson. E basta dare un'occhiata allo street style che abbiamo selezionato per voi per capire che le appassionate di moda non ne faranno certo a meno!

Ecco le ragazze più cool a cui abbiamo visto indossare le precedenti collezioni.





Sfogliate la gallery per scoprire tutti i modelli Converse x JW Anderson!

La collezione Converse x JW Anderson Felt L'iconica sneakers incontra l'alta moda.

I modelli della collezione in feltro.

Si abbina a ogni look.



Mood street e molto cool.

La versione fluo.

Dettaglio verde fluo.



Contrasto tra Fluorescent Orange e Khaki Green.

Dettagli del feltro.

Total Khaki Green.



Iconica e senza tempo, la Chuck 70 si trasforma.

