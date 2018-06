Per la nuova campagna mare, il brand ha scelto come testimonial il surfista Francisco Porcella, l’atleta di sport estremi Niccolò Porcella e il calciatore Marco Borriello, sullo sfondo della meravigliosa Sardegna



Per lanciare la nuova collezione Beachwear 2018, Intimissimi Uomo ha scelto come protagonisti tre testimonial che incarnano alla perfezione i valori del brand: il surfista Francisco Porcella, l’atleta di sport estremi Niccolò Porcella e il calciatore Marco Borriello.



Tre declinazioni viventi della passione per lo sport, tre personaggi che attraverso le loro storie fatte di impegno, determinazione ma soprattutto amore rappresentano al meglio l’universo etico ed estetico di Intimissimi Uomo, dove la libertà di esplorare il mondo si intreccia con una quotidianità dinamica, confortevole e sempre in linea con le tendenze del momento.







Photo Credits: Intimissimi



A fare da palcoscenico dei nuovi capi Intimissimi Uomo c’è uno dei paesaggi numero uno dell’Italia, il nostro fiore all’occhiello che tutto il mondo ci invidia: la Sardegna fa da sfondo alla campagna e, anzi, più che sfondo diventa anch’essa protagonista.

Con i suoi paesaggi mozzafiato e incontaminati, gli scorci selvaggi, gli scogli altissimi da cui tuffarsi in maniera vertiginosa e le onde da cavalcare con il surf, la Costa Smeralda diventa la prima donna della campagna Intimissimi Uomo.





Photo Credits: Intimissimi



È in questa atmosfera magica che si delinea lo spirito del marchio, spirito che il pubblico potrà vivere in rete a partire dal 14 giugno e on air negli spazi pubblicitari previsti nelle partite dei mondiali di calcio 2018.