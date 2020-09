La collezione di Pandora si arricchisce di nuovi charm da collezionare, per celebrare le proprie prime volte importanti e raccontare ogni giorno una nuova storia.

Come celebrare vittorie, traguardi e momenti speciali della propria vita, rievocare in ogni istante le proprie prime volte indimenticabili e custodire per sempre i propri ricordi più felici? Basta un gioiello!

Parola di Pandora che da oltre 20 anni racconta le storie delle donne, le loro passioni e i loro sogni e grazie ai suoi charm, fedeli compagni di ricordi con cui brillare ogni giorno, consente loro di comunicare le proprie emozioni, esprimere i propri pensieri e svelare qualcosa in più di sé.

I charm Pandora per raccontare ogni giorno una nuova storia

Collezionare i charm del brand e associare loro un certo significato è senz’altro il modo più facile per richiamare alla memoria i momenti più importanti del proprio passato, ma anche per guardare avanti e scrivere il proprio futuro.

L’iconico bracciale componibile di Pandora, da personalizzare con charm che riflettono la propria personalità, può essere infatti considerato come una sorta di tela bianca da dipingere, la pagina bianca di un nuovo libro tutto da scrivere.

Nuove opportunità da cogliere, nuove esperienze da regalarsi, nuove emozioni da vivere, nuovi obiettivi da raggiungere: la vita è piena di prime di volte che vale la pena festeggiare e i charm Pandora sono i gioielli giusti per celebrare tutti i nuovi inizi.

Pandora e i charm perfetti per raccontare i propri momenti indimenticabili

Anche in questa stagione i charm Pandora ci aiuteranno a raccontare le nostre storie e a festeggiare ogni nostra prima volta speciale. E tra best seller che tornano a grande richiesta e tanti nuovi charm che vanno ad arricchire la già folta collezione del brand, ci sarà da sbizzarrirsi.

Tra i grandi classici di Pandora, il charm Casa Dolce Casa, simbolo del calore della famiglia, un porto sicuro dove trovare sempre rifugio; i gioielli Albero della Famiglia o il charm con sopra inciso “La famiglia è dove l’amore cresce”. Perfetti per dimostrare tutto il proprio amore ai propri affetti più cari.

Le amanti degli animali che vogliono esprimere il loro forte legame con i propri amici a quattro zampe e portarli sempre con sé, possono contare su nuovissimi charm come la Volpe, lo Scoiattolo, il Lama, l’Elefante e il Cavallo.

Chi invece vuole imprimere nella mente le emozioni o i ricordi legati a un viaggio davvero indimenticabile, può catturare questi momenti speciali con il charm Mongolfiera Blu, arricchito da preziosi dettagli artigianali, o dal charm Foto Ricordo, in smalto nero e con pietre, due grandi classici della famiglia Pandora.

A settembre Pandora regala un gioiello

E questo mese c’è un motivo in più per regalarsi qualche nuovo gioiello Pandora. Il brand infatti, che proprio quest’anno festeggia in grande stile il 20° compleanno del bracciale Pandora Moments, ha in serbo per le sue clienti più affezionate una super promozione.

Per ogni acquisto del valore minimo di 89 € si potrà ricevere in regalo un gioiello Pandora (del valore massimo di 39 €).

La promozione è valida dal 16 al 20 settembre, in tutti i Pandora Store e nelle gioiellerie aderenti. Scopri tutti i dettagli su it.pandora.net