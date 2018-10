La it-girl e icona di stile francese è partita alla scoperta di luoghi e tradizioni scozzesi, indossando i capi MANGO per l'autunno inverno 18/19

Morbidi, avvolgenti, caldi: sono i capi e gli accessori MANGO per l'autunno inverno 18/19, che la influencer e designer francese Jeanne Damas, una delle #mangogirls, ha indossato per il suo viaggio in Scozia.

Sì, perché la bella it-girl è partita con MANGO per un road trip davvero emozionante, tra campagne e paesaggi Made in Scotland, alla scoperta delle tradizioni, anche culinarie, del Paese. Tra una foto e l'altra, Jeanne ha indossato la nuova collezione MANGO, perfetta per l'occasione.





I toni caldi e neutri dell'autunno hanno vestito Jeanne in un turbinio di look che richiamano gli anni '70. Dal velluto a coste, che vediamo protagonista di abiti, pantaloni e persino cappelli in stile baker boy, ai morbidi maglioni oversize, che riprendono i motivi e i colori del paesaggio.





Anche i capispalla riprendono le stesse tonalità, tra camicie e cappotti in velluto e doppio petto a quadri a fondo chiaro. Non mancano poi stivali, sia alti che alla caviglia, con tacco basso, in pelle scamosciata o nappa.

Sfogliate la gallery per scoprire i capi must have della collezione autunno inverno 18/19 di MANGO indossati da Jeanne Damas.