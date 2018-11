Tonalità calde, capi contemporanei e cool e uno sfondo d'eccezione. Si tratta dell'ultima campagna Imperial che presenta con un concept cinematografico una parte della collezione autunno inverno 2018.

Gli scatti, ambientati a Porte des Flamands, nel 19esimo arrondissement di Parigi, mostrano uno scenario metafisico, che avvicina le architetture della periferia della città a quelle della moda, in un dialogo che si pone sullo stesso livello.

Immagini che definiscono l'identità "urban" di Imperial, che festeggia quest'anno i suoi primi 40 anni. I capi, di produzione made in Italy, strizzano l'occhio ai trend del momento.



I caldi maglioni invernali, ad esempio, sono decorati con trecce e losanghe, alcuni modelli sono dolcevita, altri invece hanno maniche voluminose e morbide, i colori sono neutri, come il crema o l'ecrù. Sempre nelle nuance del periodo sono le gonne in tartan plissettate o i pantaloni a vita alta con fiocco in vita.

Sfogliate la gallery per scoprire una selezione di capi Imperial per l'autunno inverno 2018!





Imperial Autunno Inverno 2018 Dolcevita a losanghe

Abito vintage

Gonna midi svasata in paillettes



Gonna plissettata in tartan

Cappotto bouclé con cappuccio

Maglione ecrù con maniche voluminose



Jeans gamba stretta

Pantapalazzo con cintura in vita

Giacca a quadri



