L'isola delle Canarie, con il suo mondo selvaggio e lunare, diventa il luogo ideale per un reportage dal carattere cinematografico con cui Imperial presenta la sua nuova collezione

Natura incontaminata, mondo selvaggio, atmosfera lunare, vulcani e campi di lava: Lanzarote, dichiarata dall’Unesco "Riserva della Biosfera", è il luogo scelto da Imperial per girare la sua campagna Spring Summer 2019.

Il risultato è un reportage di forte impatto emotivo, un vero e proprio viaggio a cielo aperto dalle tinte sorprendenti, in un gioco di contrasti e abbinamenti con gli elementi naturali dell'isola.

Il Parco del Timanfaja, Charco de los Clicos e le frastagliate scogliere ad ovest, ma anche le onde che si infrangono e il vento che soffia forte, il colore della terra e del paesaggio: le location scelte per raccontare la collezione Primavera Estate 2019 di Imperial evocano i materiali e le texture, come anche i colori naturali dei capi, fra cotoni morbidi, tagli leggeri e asimmetrici e grandi pattern grafici.









L'attenzione ai dettagli è massima, dalle semplici cuciture, che per questa stagione sono proposte a contrasto o come profili, alle righe tricolori o vivaci che animano capi dalla linea pulita ma grintosa. Il mix maschile femminile convive in un gioco senza tempo, tra giacche, pantaloni, camicie e abiti sofisticati, ai quali vengono sovrapposti spolverini e trench. E proprio quest'ultimo è il grande ritorno della stagione, in versione colorata o in microcheck, o ancora maxi, da portare in ogni occasione e abbinare con tutto.

Le gonne per la primavera estate 2019 sono mini sbarazzine, a pieghe piatte e in tessuti scozzesi, o, per la donna che desidera mostrarsi più aggressiva,in ecopelle con fibbie e bottoni a pressione. Non mancano i chemisier, a righe o in cotone unito.



Il colore è il vero protagonista della stagione, forte e di carattere, grazie a tonalità accese e pastello.

Scopri di più su imperialfashion.com

Imperial primavera estate 2019 Jumpsuit sabbia con bottoni doppio petto e cintura

Jumpsuit elegante nera

Jumpsuit rossa



Pantalone gamba larga a righe

Abito nero asimmetrico

Pantalone morbido sabbia bianco e nero



Blazer a un bottone

Abito asimmetrico rosso

/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...