Siete alla ricerca delle gift ideas perfette? Undercolors of Benetton propone una collezione per un Natale di colore, allegria, sorrisi e stampe irresistibili

Un Natale speciale, lento, sereno, da vivere in famiglia, godendosi finalmente quella calma che manca tutto l'anno. È l'idea di Undercolors of Benetton per le prossime feste, che propone capi e accessori all'insegna del comfort, della casa e del relax.



Idee perfette anche come regalo di Natale, grazie a colori e stampe che rallegrano chi li riceve e materiali di qualità e morbidi come un caldo abbraccio.

Sono irresistibili, ad esempio, i comodi pantaloni di calda flanella di 100% cotone, con fantasia tartan, nelle tonalità del blu e del verde scuro. Oppure la maxi camicia da indossare per la notte e abbinare, se si desidera, ai pantaloni "en pendant", in flanella a quadri tinto filo 100% cotone, con collo alla coreana: femminile e comoda per i momenti casalinghi.



Lo stesso vale per le vestaglie in "eco fur", da donare all'amica, con stampa in perfetto stile natalizio. E per scaldarsi nelle serate di dicembre, sono utili le simpatiche pantofole con le renne.

Ma i protagonisti del Natale sono anche e soprattutto i bambini, che possiamo vestire con stampe a tema, tra gnomi e pinguini, nei colori tipici del periodo.



Camicie da notte, pigiami, body, calzini e molto altro sono realizzati in jersey comodissimo e calda flanella 100% cotone.

Sfogliate la gallery per scoprire le tante proposte Undercolors of Benetton per il Natale 2018!

Idee regalo per il Natale firmate Undercolors of Benetton Flanella e quadri per il pigiama di Natale di Undercolors of Benetton

Pantaloni morbidi in flanella a quadri tinto filo 100% cotone, Undercolors of Benetton

Abito chemisier per notti confortevoli, Undercolors of Benetton



Simpatico body con pinguini, Undercolors of Benetton

Pigiama fucsia brillante, con profili bianchi a contrasto, Undercolors of Benetton

Camiciola a quadri per la bimba, Undercolors of Benetton



Il bebè si trasforma in un orsetto natalizio con la tutina Undercolors of Benetton

Copertina con gnomi, Undercolors of Benetton

Morbido pigiamino intero con alberelli, Undercolors of Benetton



Pochette con pinguino, Undercolors of Benetton

Morbide pantofole con renne, Undercolors of Benetton

Per lui, calde ciabatte a quadri, Undercolors of Benetton



Morbida coperta in tartan, Undercolors of Benetton

