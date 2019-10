Ad ognuno il suo: GUESS presenta gioielli adatti a ogni segno zodiacale, un pensiero speciale e molto personale

Non tutti sanno che ogni segno zodiacale è associato ad un pianeta, l'astro che ha maggiore influenza su ciascun segno, condizionando l'individuo e il suo modo di essere. GUESS ha scelto di rappresentare la personalità di ogni segno zodiacale proprio attraverso i pianeti, con la collezione di gioielli I need my space, dedicati a Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, Sole e Luna.

Bracciali e orecchini, pendenti o bottoni, sono realizzati in acciaio semplice, rosa o oro, con inserti di cristalli trasparenti. I pianeti sono rappresentati attraverso simboli e scritte. E se al Leone corrisponde il Sole, che gli regala consapevolezza e vitalità, Bilancia e Toro sono i segni di Venere, i cui valori sono arte e bellezza.

La Luna invece è l’astro della dolcezza e della femminilità ed è associato al Cancro, mentre Marte, impetuoso ed energico, domina Ariete e Scorpione, esprimendone passione e determinazione. Mercurio, il pianeta di Gemelli e Vergine, diffida dai sentimenti e sta lontano dalle emozioni; Giove, che rappresenta Pesci e Sagittario, influenza ottimismo, lealtà e giustizia; Saturno, associato ai segni Acquario e Capricorno, è rigoroso e disciplinato.

La collezione I need my space GUESS è il regalo adatto a tutte le personalità. E per completare il set troverete le collane Get Lucky, con simboli di fortuna e felicità.





I gioielli GUESS con i 7 pianeti Venere - Toro, Bilancia

Sole - Leone

Saturno - Acquario, Capricorno



Luna - Cancro

Mercurio - Gemelli, Vergine

Marte - Scorpione, Ariete



Giove - Sagittario, Pesci

Le collane della collezione Get Lucky, che rappresentano simboli di fortuna e felicità.







