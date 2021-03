Ballare, cucinare, recitare e molto altro: la vita cambia quando si fa davvero quel che si ama, è il messaggio della nuova campagna stagionale di Sisley

La vita è più bella quando si fa ciò che si ama. Quando per esempio una grande passione si trasforma in un lavoro, come nel caso di Nicoletta Manni, ballerina professionista, o di Aurora Ruffino e Gianmarco Saurin, attori. E proprio la forza delle passioni è al centro della nuova campagna primavera/estate 2021 del brand Sisley.

I AM SISLEY, campagna sviluppata dal team Sisley, con la direzione artistica di Carlo Miari Fulcis e la direzione strategica di comunicazione di We Are Social, è un racconto diverso e originale, nel quale artisti, creativi e sportivi sono descritti nel loro ambiente naturale, in luoghi dove si sentono più a loro agio e liberi di essere se stessi. Musica, surf, arte, cucina, recitazione, ballo: sono tante le passioni dei protagonisti, tra i quali spiccano lo chef Andrea Volpe e le ragazze della band Killin’ Baudelaire, che comunicano con energia e positività quanto tengono a quel che fanno.

Ironia, intimità e autenticità sono valori che da sempre contraddistinguono l'identità di Sisley e che traspaiono dalle testimonianze dei personaggi coinvolti in I AM SISLEY, per un racconto fashion lontano dagli stereotipi della comunicazione della moda.

Molto interessante per esempio è la storia della giovane Aurora Ruffino, che ha esordito come attrice nel film La solitudine dei numeri primi nel 2010, ha studiato poi a Roma presso il Centro sperimentale di cinematografia, ed è stata scelta per diversi film e fiction Rai, come Braccialetti rossi, I Medici 2- I Medici 3, Al posto suo, Mi hanno sputato nel Milshake, pilota vincitore del Premio Solinas.

O ancora, dei suoi sogni ha fatto una passione Gianmarco Saurino, che a 18 anni ha frequentato il triennio di studi di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, con la guida di Giancarlo Giannini. Il suo debutto televisivo è stato 2016 con l'interpretazione del giovane avvocato Nicodemo Santopaolo, nella quarta stagione della serie televisiva Che Dio ci aiuti di Rai 1. Di recente ha partecipato a DOC, affiancando Luca Argentero e Matilde Gioli.

Ma ben presto scopriremo anche qualcosa in più su Nicoletta Manni, nome di punta del Balletto scaligero, per capire la forza della sua passione per la danza. Stay tuned!

Intanto se le passioni non hanno frontiere, lo stesso vale per le ispirazioni che guidano la nuova collezione primavera estate 2021 di Sisley: look che guardano a terre magiche, come il Giappone, o a lande che profumano di spezie, come Cambogia e Birmania. Silhouette morbide, tonalità sabbia e kaki, bluse leggere e maxi gonne a portafoglio. Ma c'è un riferimento anche a Madre Africa, con candidi panta palazzo alti in vita, stampe wax tabacco & nero, gonne midi e top patchwork. Per un guardaroba etno chic.

Sisley primavera estate 2021 Abito chemisier in denim

Chemisier vintage

Pantalone wide leg toni caldi

Camicia stampata con collo ampio e maxi polsini

Camicia vintage fantasia

Giubbotto in denim con cintura

Pantalone wide leg denim

Pantaloni con baschina

Pantaloni in denim con fusciacca

/ 9 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

E ricordate: la vita è più bella quando ci si dedica a ciò che si ama!