La modella presenta una nuova collezione di occhiali da vista e da sole, in pieno rispetto delle tendenze fashion del periodo

Visto il grande successo delle collezioni precedenti, Hailey Bieber torna in collaborazione con Vogue Eyewear per presentare sei modelli di occhiali da vista e da sole che raccontano i trend del periodo.

Hailey Bieber x Vogue Eyewear riprende il mood casual e nostalgico delle ultime passerelle, le silhouette femminili e le tonalità scintillanti del red carpet, il piglio dinamico dello streetstyle contemporaneo. Modelli sì semplici, ma mai basic.

Super stylish, così come Hailey nella vita di tutti i giorni, la collezione presenta acetati trasparenti, raffinate nuance opaline, moderne forme cat-eye alla quali si aggiunge un tocco di femminilità, e montature rettangolari dal taglio obliquo.

Il modello dalle linee avvolgenti imprime a qualsiasi look un appeal super-trendy, audace e grintoso. La lente e il logo inciso sulle ampie aste rendono la montatura perfetta sia in contesti casual che più eleganti.

Non solo occhiali da sole, le montature da vista sono iperfemminili, come quella pesca chiaro, o la versione più decisa, nel modello esagonale nero.

Lo stile classico contemporaneo è reinterpretato con modelli dalle linee squadrate e più ampie, in diverse varianti di colore. Come la montatura in acetato lucido, proposta in una palette non è solo trendy, ma anche chic: i toni trasparenti del blu scuro o del khaki si accostano a lenti tono su tono per rendere fresco uno stile sofisticato, mentre l’havana scuro incontra il verde iconico delle lenti e il nero si accompagna a lenti nero fumé per offrire un total look irresistibile.

