Due concept diversi ma che convivono alla perfezione: la donna Gattinoni per la primavera estate 2018 sa essere elegante con la linea Art Deco e libera grazie alla collezione Papaya

Bianco, nero, cipria: sono questi i colori scelti da Gattinoni per una parte della sua Capsule Collection Spring Summer 2018. Si chiama Art Deco e rievoca un'eleganza ineluttabile grazie a stampe e grafismi che rendono la donna che indossa i capi e gli accessori Gattinoni sofisticata e retrò, seppur contemporanea e impeccabile.

L'altra tendenza della collezione primavera estate 2018 è raccontata nella collezione Papaya Taste che, ricca di colori, si accende di stampe floreali, moderne, che rimandano alla natura, nei toni caldi dell'arancio, del rosso, del blu, per rappresentare l'altra identità della donna Gattinoni, che desidera essere libera e non vuole rinunciare alla sua essenza.

Il design è moderno, lo charme invece è quello classico della Maison della stilista Fernanda Gattinoni, una donna dall’eleganza naturale, che dei suoi capi diceva: "può essere che i miei abiti sembrino troppo semplici per una sfilata, ma proprio per questa loro semplicità rimangono attuali nel tempo. Un vestito non è chic se la gente si volta a guardarlo. Deve passare inosservato e soltanto dopo tre volte che è stato visto, colpire. La prima dovranno pensare "è carino", la seconda "è veramente carino", la terza "che meraviglia!".

E rispecchia proprio la filosofia della celebre couturière la Capsule Collection Spring Summer 2018 dove anche le grafiche del borse della iconica linea Planetarium si tingono di cipria per l'arrivo dell'estate, per una donna dall'eleganza intramontabile.

Art Decò e Papaya Taste by Gattinoni La collezione primavera estate 2018 di Gattinoni

La collezione primavera estate 2018 di Gattinoni

La collezione primavera estate 2018 di Gattinoni



La collezione primavera estate 2018 di Gattinoni

La collezione primavera estate 2018 di Gattinoni

La collezione primavera estate 2018 di Gattinoni



Collezione Papaya Taste, Gattinoni

Collezione Papaya Taste, Gattinoni

Collezione Papaya Taste, Gattinoni



Collezione Papaya Taste, Gattinoni

Collezione Papaya Taste, Gattinoni

Collezione Papaya Taste, Gattinoni



Collezione Art Deco, Gattinoni

La collezione primavera estate 2018 di Gattinoni

La collezione primavera estate 2018 di Gattinoni



Bijou della collezione Planetarium, Gattinoni

Classica ma sempre in voga: la collezione Planetarium, Gattinoni

Planetarium, Gattinoni



Planetarium, Gattinoni

Planetarium, Gattinoni

/ 20 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...