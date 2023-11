Impossibile passare inosservate con i piumini DIEGO M per la stagione

Comodi, confortevoli, caldi e mai banali: i piumini firmati DIEGO M per l'autunno inverno 2023/24 sono il capospalla giusto per affrontare il freddo della stagione senza rinunciare alla femminilità.

Grazie a colori vivaci, come viola, fucsia e vaniglia, e alle geometrie particolari e grintose, i capi DIEGO M hanno un gusto contemporaneo e super fashion, pur rimanendo di facile vestibilità e praticità.

La micropiuma trapuntata caratterizza i modelli proposti per il periodo, spesso con elementi a contrasto, come nastri o inserti in fur o manicotti in lana. Potrete scegliere tra le versioni corte e più sportive, come i giubbini e i bomber, e quelle invece al ginocchio o in versione cappotto, anche con effetto slim fit.

Non perdete la linea oversize, che segue le tendenze del periodo, dedicata alle giovani donne, con alcuni modelli reversibili ed un effetto glossy, anche nel più classico nero, che dona luce a chi li indossa per un perfetto Barbie look.

I capispalla diventano il passepartout per ogni momento della giornata, dal mattino alla sera, nei contesti più formali, come per esempio in ufficio o per appuntamenti importanti, che per uscire con le amiche. Sarà difficile passare inosservate con un capospalla firmato DIEGO M!