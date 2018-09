La stagione fredda è in arrivo e Silvian Heach si ispira ai vecchi film western per dei capi davvero irresistibili

Una palette cromatica naturale, che richiama i colori della terra, come il beige e il marrone, il coccio e il mattone, senza dimenticare il bordeaux.

Unica eccezione, il color latte, in questo universo di nuance calde, scelte per raccontare l'autunno inverno 18/19 di Silvian Heach.

Un po' country girl, un po' soldatessa, con un alternarsi di pezzi che hanno come ispirazione il mondo dei vecchi film western e quello dei cavalli, come vediamo ad esempio dall'abitino a fondo verde bottiglia con stampati cavalli, briglie, selle e accessori per l'equitazione (che troviamo anche in versione tailleur pantalone).

Immancabili per la stagione fredda, i capispalla, i montoni e cappotti oversize con applicazioni e richiami militari, e le pellicce bicolor o monocromatiche.

I pantaloni sono morbidi e con le pinces, la maglieria gioca sulle asimmetrie, tra frange, rombi e trecce, i capi sono arricchiti da passamanerie e spille preziose.

Sfogliate la gallery per scoprire il mood country dei capi Silvian Heach per la prossima stagione.





Silvian Heach autunno inverno 18/19 Ispirazione militare per il look Silvian Heach con montone dai toni chiari

Gonna plissettata e maglione tono su tono con giacca a contrasto

Maglione con applicazioni



Maglione a rombi con frange

Giacca in velluto e pantalone a quadri

Camicia in pizzo con elementi a contrasto



Cappotto militare

Look con cappotto ampio e applicazioni militari

Gonna stile militare



Tailleur pantalone burgundy

Cappotto color cammello

Gilet pellicciotto



Outfit nei toni del verde con gonna e maglione con applicazioni

Pelliccia bicolor

Bomber in pelliccia



Look Silvian Heach con blusa e pantalone a quadri

Abito con stampa a tema cavalli

Completo fantasia cavalli



Pantalone con pence

/ 19 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...