Perfette al lavoro ma anche la sera, con quattro party look speciali che vi faranno impazzire.



La stagione delle feste è alle porte! È ora di aggiungere al vostro guardaroba una nuova selezione di outfit, perfetti da mattino a sera. Pronte a completare il vostro guardaroba con alcuni dei nostri suggerimenti?





Look numero 1: l'abito "passe-partout" perfetto per ogni occasione

Abito, scarpe e borsa MICHAEL Michael Kors





Spesso i party e le occasioni per festeggiare seguono una lunga giornata in ufficio? Vi serve un abito che sia perfetto per sentirvi a vostro agio di giorno e di sera, un vestito così versatile da indossare praticamente ovunque, sia al lavoro che per un drink con gli amici.



Pensate a qualcosa di simile al modello boho fantasia nella foto, con cintura sottile in vita e fiocco sul collo. Durante il giorno, potete abbinare questo vestito a scarpe basse e borsa oversize, e quando viene sera, via libera a zeppe audaci e una pochette. Chi ha mai detto che passare dall'ufficio all'aperitivo dopo il lavoro fosse difficile?





Look numero 2: Viva l'opulenza!

Abito, scarpe, giacca e borsa MICHAEL Michael Kors





Nero e argento per un effetto decadence. Un vestito ispirato a Gatsby? Date un'occhiata! Se questo vestito di ispirazione Art Déco non è perfetto per la stagione delle feste, allora non sappiamo quale possa esserlo.

Optate per accessori luccicanti ma chic, pensate per esempio a stivali neri comodi e dal tocco rock, una giacca classica in pelle e una borsa decorata.







Look numero 3: Colori pop!

Abito, scarpe, borsa e pellicciotto MICHAEL Michael Kors





Un tocco di colore fa la differenza, specialmente per un'occasione speciale. Reinterpretate la tendenza floreale e sovrapponete un capo spalla audace a un abito da sera stampato.



Potete avvolgervi - letteralmente - nel morbido abbraccio di una giacca in eco-pelliccia rosa. Questo cover-up accattivante non vi farà passare inosservate. Non dimenticate di abbinare un accessorio particolare, come sandali con plateau o una pochette in tinta.





Look numero 4: Comoda sì ma chic!

Abito, giacca, stivali e borsa MICHAEL Michael Kors





La nuova stagione delle feste è tutta un mix&match. Pensate a gonne scintillanti abbinate a un piumino stampato e a stivali neri lucidi. L'incontro tra stampe e texture preziose è ciò che rende il look da sera irresistibile, mentre il piumino couture vi proteggerà dal freddo senza rinunciare a uno stile super cool.



Per il giorno, scegliete collant e trucco leggero. Ma dopo il lavoro, scoprite le gambe e stupite con un make up d’impatto: è la stagione delle feste, dopotutto, e questo è il momento perfetto per brillare e lasciare il segno! Scoprite i must have "from day to night" e molto altro ancora della collezione MICHAEL Michael Kors e sfogliate la gallery per prepararvi ai prossimi party!