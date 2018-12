Registratevi per scoprire il nuovo progetto Swatch X You insieme a noi

Swatch presenta Swatch X You: 15 texture e tutta la vostra fantasia per progettare un orologio unico. Il nuovo concept è disponibile sia online che in alcuni negozio selezionati, grazie a un configuratore digitale è possibile scegliere il colore del movimento, la texture del cinturino e incidere un messaggio segreto sul retro della cassa.

Curiosi di scoprire come nasce un accessorio personalizzato? L’occasione è l’evento Swatch X You di mercoledì 12 Dicembre: noi di Grazia vi aspettiamo dalle 19 in poi allo Swatch Store di Corso Vittorio Emanuele II a Milano.

Per partecipare scrivete a graziaeventi@mondadori.it, avete tempo sino alla mattina del 12 Dicembre.

















