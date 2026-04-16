Intrecci, colori e leggerezza: la primavera finalmente è arrivata e veste Gioseppo

La primavera si accende di sfumature vibranti e dettagli artigianali con Colours, la nuova capsule di Gioseppo: un’ondata di energia visiva che profuma di primavera e leggerezza.

Al centro, il colore: pieno, deciso, emotivo. Dal baby blue al giallo maize, fino al rosso rubino, la palette della nuova collezione di scarpe si muove tra tonalità luminose e accostamenti audaci, pensati per dare carattere anche ai look più essenziali. Tonalità che non chiedono il permesso, ma entrano in scena con naturalezza.

Intrecci, texture, dettagli che fanno la differenza

Il vero twist sta nei dettagli. Intrecci fatti a mano, pelle morbida, piccoli accenti metallici: ogni modello ha quel qualcosa in più che lo rende immediatamente riconoscibile.

Dalle ballerine alle sneakers, fino ai sandali (veri protagonisti), ogni silhouette gioca con proporzioni e materiali per adattarsi a giornate che iniziano presto e finiscono tardi. È una collezione pensata per stare dentro la vita reale, senza perdere carattere.

Il comfort? Non è più opzionale

La vera rivoluzione è non dover scegliere tra stile e comodità. Le costruzioni sono leggere, le solette imbottite, la sensazione è quella di una scarpa che ti segue – non il contrario.

Un approccio che parla a una nuova idea di lusso: più rilassato, più autentico, più vicino al modo in cui viviamo davvero.

Colours è uno stato d’animo

Non è solo una capsule, è un’attitudine. Quella di chi mescola senza pensarci troppo, di chi usa il colore come linguaggio personale, di chi vuole sentirsi a proprio agio senza rinunciare a un tocco cool.

Perfetta con un abito leggero, con un denim vissuto o anche solo con la voglia di uscire e godersi la stagione.

Perché a volte basta un paio di scarpe giuste per cambiare tutto.



