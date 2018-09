Comfort ed eleganza, tra velluti e stampe animalier: scoprite la collezione Autunno-Inverno 2018-2019 di Carla Ferroni.



Multitasking, impegnatissima H 24 ma sempre attenta alle ultime tendenze della moda: è lei la protagonista della collezione Autunno-Inverno 2018-2019 Carla Ferroni.

Comfort, certo, purché in coppia con il glamour, cifra stilistica alla base delle creazioni Carla Ferroni, pensate per adattarsi alle esigenze di stile di donne immerse in una realtà fatta di impegni, appuntamenti e mille cose da fare.

Tessuti e silhouette morbide che assecondano le linee del corpo. Una moda pensata per essere indossata in modo easy, senza tralasciare l’eleganza.

Soffici lane, cotoni elasticizzati, tweed e velluti che insieme a raffinati bouclé e jersey fluidi sono la "materia prima" modellata ad arte per evolversi in capi perfetti per ogni occasione, casual o chic.

Focus sulle stampe: floreali e animalier, grandi leitmotiv dell'autunno, mentre chi preferisce disegni più classici può optare per tradizionali pattern maschili come il “check" interpretato in molteplici versioni e accostamenti di colori forti.

Tra i tanti capi proposti per l’autunno-inverno, i pantaloni diventano protagonisti assoluti, grazie a nuovi volumi e tagli originali, come i modelli "palazzo" o quelli a zampa di elefante.









Collezione Autunno-Inverno 2018-2019 Carla Ferroni Una mise firmata Carla Ferroni con i capi della nuova collezione Autunno-Inverno 2018-2019



Comfort ed eleganza, le due cifre stilistiche della collezione Autunno-Inverno 2018-2019 di Carla Ferroni



Morbida lana, fantasie optical, pantaloni a palazzo: la collezione Autunno-Inverno 2018-2019 di Carla Ferroni ha tanti assi nella manica





Fantasie animalier in alcuni degli assaggi della nuova collezione Autunno-Inverno 2018-2019 di Carla Ferroni



La nuova collezione Autunno-Inverno 2018-2019 di Carla Ferroni fonde raffinatezza e confortevolezza



Fantasie floreali per la donna Carla Ferroni, sempre romantica e sensuale anche secondo la collezione Autunno-Inverno 2018-2019





Uno degli outfit grintosi e sexy della collezione Autunno-Inverno 2018-2019 di Carla Ferroni

/ 7 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...