Un guardaroba ricco e variegato per vestire con eleganza ogni occasione in cui sia protagonista la femminilità.



Ad animare la nuova collezione Carla Ferroni Primavera-Estate 2018 è una donna poliedrica, capace di calarsi con grande sintonia nel mondo intorno a sé.

All’insegna di una femminilità altamente contemporanea, Carla Ferroni ha ideato un guardaroba che alla varietà di proposte aggiunge sempre un tocco di personalità unica e riconoscibile.

Dalle short jacket, veri e propri passe-partout adatti a tutte le occasioni, da indossare in qualsiasi ora del giorno e della sera, agli abiti dritti, eleganti e stilosi su ogni silhouette, tutto è moda. Grazie a un raffinatissimo taglio bon ton, la new collection è una vera e propria tavolozza di colori-tributo alla primavera; soprattutto è un corollario di idee prêt-à-porter che esaltano la femminilità, in ogni sua possibile declinazione.

I tubini sfoggiano preziosi carré in pizzo, le sahariane vantano un’allure femminile le cui nuances virano su caki e verde militare per sposarsi con classe al bianco ottico dei pantaloni slim fit e Capri style. Carla Ferroni parla il linguaggio di tutte le donne, sa esaltarne con garbo pregi e virtù, trasformando in qualità da ricordare persino i difetti! Le righe si mescolano a fiori, quadri e pois, mini e maxi, dando vita a stampe dal taglio artistico. Tante le soluzioni patchwork che sanno mixare abilmente inserti fotografici dal mood metropolitano, geometrie optical di camicie, bluse, gonne e molto altro ancora, in un turbillon di fantasie ora romantiche, ora più rock.

Anche il red touch, sinonimo di passione ed energia allo stato puro, non manca all’appello. Riesce ancora una volta ad ammantare di raffinata sensualità abiti, camicie e deliziose shopping.





Carla Ferroni: la collezione Primavera Estate 2018

Un colpo d’occhio intenso che colpisce l’attenzione di chi guarda. Questa è la forma di seduzione che gli abiti Carla Ferroni sanno esercitare attraverso le scelta di linee e volumi disegnati intorno al corpo. Completano il quadro le tonalità energiche e pure che pennellano le superfici insieme a un ricercato caleidoscopio di accostamenti, contrasti e giochi di color-blocking.

Equilibrio e proporzioni delle silhouette, disegnate con grazia e misura controbilanciano gli effetti cromatici più strong, conoscendo a perfezione la magia della morbidezza femminile.

Parola chiave della collezione è versatilità, filo conduttore che attraversa gli abiti e gli accessori, le tracolle e i bauletti in cui lo stile classico, rivisitato e reinventato alla luce delle esigenze della donna 2.0, sa regalare a chi li indossa una piacevole modernità multitasking.





