Per la PE 2018, Woolrich presenta una collezione di capi convertibili che si adattano alle diverse condizioni climatiche grazie alle imbottiture staccabili. Dal Military Parka allo Charlotte Bomber, ecco i must di stagione

Per la Primavera/Estate 2018, Woolrich presenta una collezione di capi sofisticati, convertibili e tecnici che rendono la cifra stilistica inconfondibile del marchio ancora più evidente. Il fil rouge che intesse ogni creazione di Woolrich lega assieme parametri come versatilità, tecnicismo e allure urbana in un’unica trama, che è inoltre quella resistente e avvolgente di ogni suo indumento.

Versatilità è proprio la parola chiave della nuova collezione ed emerge chiaramente nella capsule di capi convertibili, capaci di trasformarsi in maniera ultra smart a seconda delle condizioni metereologiche.

Il Military Parka, ad esempio, ha due anime che si adattano alle diverse situazioni climatiche: grazie alla giacca interna staccabile in piuma è un capospalla imbottito che si rivela perfetto per resistere all’ultima scia di freddo prima dell’estate, per poi abbandonare la sua muta invernale di piumino con cappuccio profilato in pelliccia e sbocciare in un più primaverile parka leggero.

Un altro capospalla che sa coniugare sapientemente il flair urbano con un alto tasso di tecnicismo è il Prescott Parka limited edition, il fiore all’occhiello della PE 2018 di Woolrich.

Ideale per l’outdoor in ogni sua declinazione, grazie al cotone laminato completamente waterproof, questo capo è perfetto per gli outfit en plein air anche per le sue decorazioni che sbocciano come ricami, fili, perline, vetri e paillettes metalliche che fioriscono letteralmente sulla tela.

Photo Credits: Woolrich

I ricami floreali che decorano il Prescott Parka in edizione limitata si ispirano ai celebri fiori firmati da Georgia O’Keeffe, una delle pittrici statunitensi più famose della storia dell’arte internazionale i cui quadri ritraggono primule, giaggioli, gigli e papaveri. A realizzarli ad arte, sempre rimanendo in tema, un’eccellenza tutta italiana, ossia i designer dello storico ricamificio bolognese Jato.

Ricordano, invece, le nuance tipiche del deserto del New Mexico i toni verdi sabbiati dello Charlotte Bomber, quello stesso deserto in cui Georgia O’Keeffe si era concessa il buen retiro proprio nel periodo floreale della sua produzione.





Photo Credits: Woolrich

Con volumi disegnati da una lama di precisione che li taglia su misura per adattarli alle esigenze cittadine, questo bomber è un must per chi ama l’hype metropolitano dal retrogusto contemporaneo. Un’alternativa che alletta gli stessi palati urban-chic è il Palmier Coat, avvolgente e dalla consistenza ultra-light che unisce praticità multitasking (nel vero senso del termine, disponendo di tante tasche spaziose) con un taglio squisitamente leggero.

Infine l’Atlantic Parka è l’altro capo che diventerà uno dei desiderata di stagione, sfoggiando cromie ghiacciate e tinte militari su un modello in cotone tecnico dalle linee decise e con cappuccio regolabile adatto alle esigenze della quotidianità.





Capispalla convertibili Woolrich per la PE 2018 Il parka in versione ultra light è uno dei protagonisti della collezione di capi convertibili Woolrich.



Credits: Woolrich





Lo Charlotte Bomber della collezione PE 2018 di capi convertibili Woolrich.



Credits: Woolrich

Uno dei coat leggeri della collezione PE 2018 di capi convertibili Woolrich.



Credits: Woolrich



Il bomber leggero è uno dei protagonisti della collezione PE 2018 di capi convertibili Woolrich.



Credits: Woolrich







Una delle proposte della collezione PE 2018 Woolrich.



Credits: Woolrich

I capi convertibili di Woolrich uniscono tecnicismo e allure urban chic.

Credits: Woolrich



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...