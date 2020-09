Il brand americano, per la nuova collezione di capispalla, continua l’impegno e la ricerca di materiali ed imbottiture più rispettosi dell’ambiente. Scopriamo alcune delle proposte “green”.

Capispalla che incarnano appieno lo spirito del brand, realizzati in modo sostenibile: Blauer Usa, con la nuova collezione autunno-inverno 2020-2021, desidera fornire soluzioni più consapevoli per l’ambiente e il suo ecosistema grazie ai nuovi modelli di piumini “green”.

Minimizzare gli sprechi, inquinare il meno possibile e dar vita a delle collezioni con un ridotto impatto sulla natura è il primo passo per aspirare a una moda più green e rispettosa dell’ambiente.

Anche per questo, per la nuova stagione, Blauer ha puntato tutto sulla sostenibilità sviluppando il suo “Sustainable Code”, grazie a imbottiture d’avanguardia ottenute da tessuti riciclati, e presentando una linea di outwear che è realizzata esclusivamente con materiali di altissima qualità, innovativi e rigorosamente eco-friendly.

Repreve, Cash Lab e Sustans: le esclusive imbottiture ecologiche usate da Blauer Usa nella nuova collezione

Utilizzati sia per l’imbottitura interna che per l’esterno di giacche e piumini, tessuti tecnici e materiali ecosostenibili che coniugano alte prestazioni e riciclabilità.

A partire da Repreve, fibra tessile sostenibile e water resistant, ricavata da materiali riciclati come le bottiglie di plastica, che assicura protezione e massima traspirazione.

Riciclata ed eco-friendly anche Cash Lab, una speciale imbottitura Made in Italy, calda, morbida, leggera e traspirante, ottenuta per metà da cachemire riciclato e per metà da bottiglie di plastica usate.

Realizzato invece con il 37% di materiali a base vegetale, Sustans, materiale d’avanguardia che resiste a raggi UV e segni di usura, si asciuga molto rapidamente e assicura la massima comodità e un fit perfetto anche in movimento.

La collezione green di Blauer per l’autunno-inverno 2020-2021

A ispirare la nuova linea di outwear per l’autunno-inverno 2020, le montagne americane, ed è così che accanto a giacche leggere, pensate per affrontare le prime giornate autunnali, si affiancano capispalla più pesanti, imbottiti in piuma ecologica e realizzati con materiali tecnici come il neoprene, che coniugano comfort, calore e leggerezza e consentono di sfidare anche le temperature più fredde.

La nuova collezione spazia infatti dai chiodi in pelle ai montoni, dalle giacche scamosciate agli impermeabili tecnici, senza dimenticare i capispalla in panno di lana o lana bouclé e i piumini trapuntati, grandi alleati anche ad inverno inoltrato.

Tra i pezzi chiave da tenere d’occhio in vista della stagione fredda, Joan, il piumino trapuntato in poliestere con imbottitura Repreve; Katherine, il piumino lungo in nylon a stampa check con cappuccio e chiusura centrale con zip; Stephanie, la giacca in tessuto riciclato Cash Lab con imbottitura in misto lana con tasche frontali; e Ashley, che ha le stesse caratteristiche di Stephanie, ma si distingue per le tasche a filetto e le due zip laterali che consentono di allargare la giacca nella parte inferiore.

Tutti modelli perfetti per affrontare la stagione fredda senza dover sacrificare lo stile.