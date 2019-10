Essere liberi di esprimersi attraverso il proprio stile è il tema dei nuovi scatti di MANGO

Sono sei i protagonisti della nuova campagna MANGO, firmata dal fotografo Dan Martensen e chiamata #BEanICON. La personalità delle sei icone scelte, Jeanne Damas, Veronika Heilbrunner, Pernille Teisbaek, André Saraiva, Justin O’Shea e Shuhei Nishiguchi, è il cuore degli scatti, che hanno come scopo quello di mettere in luce la libertà di esprimersi come si preferisce attraverso lo stile.

Seguire la propria personalità, nella moda, è la migliore tendenza. Sentirsi a proprio agio grazie ai capi che si indossano è l'obiettivo.

I personaggi, influencer e creativi, ci mostrano i look della collezione autunno inverno 19/20 di MANGO in contesti a loro familiari. Il risultato dimostra che qualsiasi stile può trovare posto in una moda globale e senza limiti.





Jeanne Damas, Veronika Heilbrunner e Pernille Teisbaek sono le tre donne protagoniste della campagna. I loro stili sono molto diversi: Jeanne riflette la Parigi che è dentro di sé, con un look sofisticato e autunnale. Veronika, una delle #Mangogirls, propone combinazioni sorprendenti e infrange alla perfezione ogni regola. Pernille invece si ispira al minimalismo scandinavo.





Sfogliate la gallery per scoprire alcuni dei capi e degli accessori della collezione MANGO per la stagione.