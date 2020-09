Barbour presenta la nuova collezione di capispalla disegnata dalla trend setter Alexa Chung per l’autunno-inverno 2020.

Si compone di undici capispalla dal gusto country ed è direttamente ispirata da alcuni pezzi iconici scovati negli archivi del brand: la nuova collezione disegnata da Alexa Chung per Barbour si prepara a sbarcare in Italia.

Non è la prima volta che la trend setter inglese mette la sua grande creatività al servizio di Barbour: già in passato le precedenti collezioni realizzate in collaborazione con il brand ci avevano conquistato, e anche quella per l’autunno-inverno 2020 ha tutte le carte in regola per colpire nel segno.

Barbour by ALEXACHUNG: in arrivo la nuova collezione di capispalla per l’autunno-inverno

Per la stagione fredda Alexa Chung ha creato una linea di outwear che rispetta appieno i codici tradizionali di Barbour, pur rivisitando a modo suo alcuni capi di punta del brand e dando loro un tocco più moderno.

I capispalla della nuova collezione per l’autunno-inverno 2020 sono un vero e proprio omaggio alla campagna inglese: riflettono il grande amore di Alexa per la vita all’aria aperta e la riportano quasi indietro nel tempo, ai suoi ricordi d’infanzia, quando osservava i suoi amati nonni passeggiare per le campagne dell’Hampshire con addosso dei capi molti simili a questi.

I capi cult della nuova collezione “Barbour by ALEXA CHUNG”

Tra i pezzi forte della collezione, Floyd Wax, una versione più corta dell’iconica giacca da pesca di Barbour, proposta con colletto in lana di eco agnellino e fodera in tartan o a stampa check bianca e nera; Trudie Wax, la versatile cerata dalla silhouette oversize proposta per la nuova stagione con cintura in vita rimovibile; e Pippa Wax, la giacca in cotone impermeabilizzato, con cappuccio e cordino incrociato sulla scollatura, che altro non è che una rivisitazione di un altro pezzo cult del brand, la giacca Barbour Pip.

Perfetto per fronteggiare anche i mesi più freddi al massimo dello stile, Martha Barbour, il cappotto trapuntato con cintura Kimono declinato in due diverse varianti di colore, carta da zucchero e “Vintage Green”; mentre sarà Barbour Glenda Casual, la giacca con colletto a scacchi black&white, bottoni a forma di alamari, fodera in tartan e cintura in vita, l’asso nella manica da tirare fuori dall’armadio in quelle occasioni in cui è richiesto un look più ricercato.

Ma ecco nel dettaglio i capispalla di questa inedita collezione che sarà disponibile a partire dal 23 settembre in tutti i punti vendita Barbour e in alcuni store selezionati.