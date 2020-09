Ispirata alle sculture dell'artista Francesca DiMattio, reinterpreta temi classici e nostalgici con eleganza e un tocco di spensieratezza

Una sfida ai tradizionali canoni della femminilità: è il messaggio che ci dà Tory Burch attraverso la sua collezione per il prossimo autunno/inverno 2020. Il punto di partenza? Le sculture dell'artista Francesca DiMattio, artista americana nata a New York City, le cui opere in ceramica mescolano elementi decorativi diversi, spesso definiti femminili e frivoli, con l'obiettivo di dare forza e potenza all'estetica e stravolgere ogni convenzione. Ed è quello che succede anche nella nuova collezione Tory Burch: perline di abiti da sposa e intrecci di cesti, spesso liquidati come semplici decorazioni, si trasformano in strutture imponenti, offuscando ciò che è uomo-donna, vecchio-nuovo, alto-basso. DiMattio sfida le norme tradizionali della femminilità, così come fa Tory Burch, con un risultato che è classico e nostalgico: abiti maschili che si adattano a tagli dalla forma più morbida, dettagli strutturali giocati su silhouette fluide, riferimenti storici rielaborati con idee moderne.

Nella foto, Natalia Vodianova nel backstage della sfilata di Tory Burch FW20 indossa la Eleanor bag

Ed ecco quindi completo grigio, camicetta di pizzo di seta e stivali alti di pelle. Come anche stampe raffinate e spensierate, che prendono spunto dall'amore di Burch e DiMattio per le porcellane, in particolare quella turca, inglese e francese, trasformate con colori e fantasie più audaci ed esagerate.



Una grande enfasi è posta sugli accessori, come borse e stivali. Amerete di certo la nuova borsa a tracolla Eleanor, in pelle italiana. La borsa chiave della stagione è la Lee Radziwill Saddlebag, dal design elegante e sobrio e dall'appeal seventies, in morbida pelle di vitello scamosciata, che invecchia magnificamente nel tempo. Completata dall'iconica e raffinata chiusura con lucchetto e chiave, ha una tracolla regolabile che la rende adatta ad ogni donna. Gli stivali sono protagonisti di ogni look: tagliati sopra il ginocchio, hanno la punta squadrata o affusolata e sono realizzati in colori diversi.

Sfogliate la gallery per scoprire alcuni dei meravigliosi pezzi della collezione autunno/inverno 2020 di Tory Burch.

La collezione Tory Burch FW 2020 Sneakers scamosciata verde

Blusa con fiocco in un azzurro delicato

Abito vintage avorio

Deneuve dress con stampa blu

Eleanor Diamond Shoulder Bag

Abito in pizzo decorato nero

Giacca in jacquard floreale

Lee Radziwill Saddlebag in rosso

Stivale al ginocchio senape fantasia

Stivale in burgundy

Caftano stampato con increspature

Abito con collare removibile

Cleo small bag

Sneakers con ruches

