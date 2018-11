Per il progetto Kidult “Everyday Lifehuggers” oggi è Laura a raccontarci come un evento difficile ha cambiato completamente le sue prospettive, spingendola a ricominciare ad abbracciare la sua vita

Basta un attimo per sentirsi travolti e sopraffatti. Quell'attimo in cui ti comunicano una notizia che non avresti mai voluto conoscere e sai cambierà improvvisamente tutta la tua vita. È successo a Laura, quando le hanno detto che avrebbe dovuto subire un intervento al seno destro per asportare un tumore, sottoponendosi ad una mastectomia totale con ricostruzione.

Un evento imprevisto, sconvolgente e difficile da affrontare, che ha però regalato a Laura una nuova prospettiva, aiutandola a trovare la forza di abbracciare la vita.

Tirando fuori tutto il coraggio che aveva dentro di sé, Laura ha imparato ad amare se stessa, prima ancora che tutto il resto e a ritrovare la voglia di vivere, di amare i suoi figli, suo marito e tutte le persone care che ha vicino.

"Per me quel giorno è stato un nuovo inizio e auguro a tutte le persone che strada facendo ho incontrato nei reparti di oncologia di provare la stessa emozione. Perché prima di tutto ci siamo noi e la nostra serenità. Solo così possiamo superare le difficoltà che si presentano nella vita". Ci vuole forza, determinazione e un sorriso.

Laura può dirsi una vera e propria "Everyday Lifehuggers", una di quelle persone che ogni giorno scelgono di mettersi in gioco e abbracciare le emozioni e i momenti della propria vita. La sua storia fa parte di quelle raccolte da Kidult e Grazia sul sito www.everydaylifehuggers.it: se anche voi avete una storia speciale da raccontarci, grande o piccola che sia, collegatevi al sito.

Prendete ispirazione dalla storia di Laura e raccontateci le vostre, potreste far parte del prossimo articolo di Grazia.