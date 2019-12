Per la collezione Autunno Inverno 2019/20, il brand leader innovativo del gioiello in argento lancia 5 linee esclusive. Ideali per fare il regalo perfetto a chiunque, sia a lei sia a lui



Incomincia il periodo in cui l’argento diventa una delle nuance cardine, tra festoni dell’albero di Natale e cristalli di neve ghiacciata che imbiancano lo scenario con riflessi argentei, appunto.

E Giovanni Raspini ha il gioiello ideale per ciascuno di noi.

Il brand leader innovativo del gioiello in argento ha lanciato cinque linee esclusive per la collezione Autunno Inverno 2019/2020 che appagano ogni palato. Quattro pensate per lei e una per lui.

Il design contemporaneo si unisce con armonia allo stile peculiare che da sempre contraddistingue i preziosi di questo marchio, offrendo gioielli che si adattano sia alla quotidianità sia alle occasioni speciali.

Coccodrillo, Bambù, Moon Flower, Maui e Bond sono i nomi emblematici delle linee di cui la nuova collezione si compone.

Coccodrillo si rifà a uno dei temi classici del brand, proponendo un gioiello luminoso e leggero, realizzato in elettroformatura con la texture che ripropone la stampa cocco.

L’eleganza del coccodrillo si amalgama alla semplice raffinatezza degli elementi tubolari non bruniti, dando forma a gioielli chic che regalano un gioco di riflessi emozionante. Così estasiante da ammantare di charme chi li indossa.

La linea Coccodrillo, in argento e argento dorato, propone tre collane, tre bracciali, sei orecchini e due anelli.

Tutti perfetti per un regalo importante per l’amica, la fidanzata, la mamma o la sorella. Qualsiasi donna speciale della vostra vita capirà di esserlo ricevendo uno di questi gioielli dall’eleganza intrinseca.

Nella foto: Bangle Coccodrillo

Imperdibili anche i gioielli Bambù. Citando le armonie del classico bangle in fusione d'argento, Giovanni Raspini crea qualcosa di assolutamente nuovo mixando la texture senza tempo del bambù con l'elemento tubolare elettroformato.

Il risultato? Una creazione leggerissima e luminosa che non rinuncia tuttavia a una notevole forza plastica.

Due collane, tre bracciali, quattro orecchini e due anelli, in argento e in argento dorato, compongono la linea Bambù.

E si rivelano perfetti da regalare alle persone che amiamo, ma soprattutto a chi amiamo più di chiunque altro: noi stessi.

Nella foto: Orecchini Bambù dorati

Moon Flower nasce invece dall'idea di un fiore immaginario e bellissimo.

È una collezione di stampo naturalistico che sorprende con i riflessi cangianti della labradorite arcobaleno (detta anche moonlight stone) fra i petali in argento brunito.

Il connubio del decoro floreale argenteo e della delicatezza di questa pietra naturale (la cui palette cromatica spazia dall'azzurro al blu fino ad arrivare al grigio) rende la collezione un concentrato di eleganza pura.

Eleganza declinata in una collana, un pendente, due orecchini, un bracciale e due anelli.

Nella foto: Collana Moon Flower

Maui è la linea che omaggia il grande mondo Perlage, con le sferette luminose in argento brunito che prendono la forma del cerchio (vuoto o decorato con la madreperla e il quarzo ialino, doppiati insieme).

I riflessi cangianti rosa, grigi e verdi che rievocano le nuance dell'alba donano una luce e un’armonia naturali a chi indossa i gioielli Maui.

Gioielli che vanno dal doppio pendente alla collana longuette, passando per un girocollo, un bracciale, quattro orecchini e un anello.

Nella foto: Longuette Maui

Tutte queste proposte sono perfette per qualsiasi donna conosciate. Amica del cuore, mamma, sorella, cugina... Qualsiasi femminilità verrà ulteriormente esaltata da queste creazioni esclusive.

E per lui? Giovanni Raspini ha pensato anche al pacchetto da fare aprire al fidanzato, al fratello, al papà o all’amico del cuore.

Lo fa con la collezione Bond, nome emblematico della mascolinità la cui linea propone il decoro del filo in argento avvolto intorno all'asse longitudinale del gioiello, come fosse appunto un “legame”.

Nella foto: Anello Bond

All'argento brunito si aggiungono sfere rotonde o allungate in lapislazzuli e onice nera, creando un effetto estasiante per gli occhi.

Si tratta di gioielli per un uomo contemporaneo, minimalista e giovane che però non vuole rinunciare alla bellezza delle tradizionali lavorazioni in argento a cera persa.

La collezione Bond è declinata in cinque bracciali (di cui tre semisnodati), due anelli con pietra e un anello a fascia.

Per regalare gioia ma soprattutto tanto charme, un gioiello Giovanni Raspini è l’idea più stylish che ci sia.

Per qualsiasi personalità, stile, gusto, outfit e mood, le nuove collezioni Coccodrillo, Bambù, Moon Flower, Maui e Bond si adattano alla perfezione.