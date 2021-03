Bastano pochi pezzi classici (trench in primis!) e un accessorio particolare come la borsa in rafia per ottenere un outfit primaverile easy-chic come quello di Marielle Haon: get the look!

A volte (anzi, spesso) la semplicità è la strada giusta da seguire. Anche in fatto di look! Lo sa bene l'influencer francese Marielle Haon che ha fatto del minimalismo tipicamente francese uno dei cavalli di battaglia del suo stile sempre impeccabile. Basta sfogliare il feed del suo profilo Instagram per accorgersene. O, ancor più facile, basta osservare la mise easy-chic che vi proponiamo oggi.

Marielle mixa con grande disinvoltura 4 pezzi forti del guardaroba femminile che tutte, ma proprio tutte, dovremmo avere sempre a disposizione nell'armadio: un trench beige, una camicetta bianca con volant, un paio di jeans dalla silhouette flare, e gli immancabili stivaletti in pelle con tacco grosso e comodo.

Il tocco speciale a sorpresa? La borsa in rafia o in paglia che, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è più un accessorio da sfoggiare solo in piena estate magari al mare o in campagna, ma si porta anche in città sui look più raffinati.

Ecco su quali capi investire per copiarle il look all'istante!

Trench beige MANGO

Camicia bianca con volant H&M

Jeans flare & OTHER STORIES

Stivaletti in pelle con tacco MIISTA

Shopper in rafia ZARA

Occhiali da sole cat-eye KYME

