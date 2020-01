Kate Middleton stupisce tutti con il suo abito rosso di tulle e paillettes. Ecco capi e accessori da comprare per un look regale

La famiglia reale è nel bel mezzo di una bufera di rumors sul #Megxit, ma ciò non ha impedito a Kate Middleton di accendere ancora una volta i riflettori sul suo stile e la sua eleganza.

Ieri sera, la Duchessa di Cambridge ha illuminato le stanze di Buckingham Palace mentre, con il principe William, ospitavano una serata per celebrare UK - Africa Investment Summit in rappresentanza della Regina.

Kate Middleton era la lady in red.

Per l'occasione, la Duchessa di Cambridge ha indossato un abito longuette a maniche lunghe rosso, del marchio Needle & Thread, impreziosito da paillettes luccicanti e intricati dettagli in pizzo. Una visione di tulle e applicazioni luccicanti che ha fatto impazzire tutti.

Kate ha poi mixato il tutto con décolleté di Gianvito Rossi, clutch Jenny Packham e orecchini dello stesso colore di Soru Jewels.

Ecco i capi e gli accessori da acquistare per sfoggiare un look regale come quello di Kate Middleton!

Abito longuette NEEDLE&THREAD

Credits: needleandthread.com

Décolleté tacco 10cm GIANVITO ROSSI

Credits: net-a-porter.com

Clutch ALEXANDER MCQUEEN

Credits: net-a-porter.com

Orecchini SORU

Credits: sorujewellery.com