Qualsiasi sia l'occasione, la performer latina sa dare il suo tocco di stile, non a caso è la nuova GUESS Girl: ecco come riprodurre il suo look

GUESS l'ha scelta come protagonista della nuova campagna primaverile del 2018: è Jennifer Lopez, donna di spettacolo, affermata e apprezzata in tutto il mondo. Pensando a lei immediatamente si ha bene idea del suo stile: sensuale, femminile, latino e decisamente "powerful".







JLo sa come farsi notare e apprezzare, in ogni sua scelta. Volete sentirvi come lei? Immancabili sono il tacco alto e la maxi bag, per dare carattere a un semplice jeans fit con strappi e a una camicia bianca. I toni neutri dell'outfit contrastano con la borsa, di una nuance accesa e con l'oro di bracciali e orecchini.

Ecco i pezzi GUESS con cui riprodurre il look di Jennifer Lopez.

Camicia con volant

Maglioncino girocollo con intreccio

Jeans con strappi e stampa effetto spots



Sandalo cipria con plateau e borchie

Borsa a mano stampa cocco

Bracciale rigido con cuori Jamila

Orecchini in cristalli Swarovski