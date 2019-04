Come vestirsi per un'occasione speciale? Benedetta Porcaroli in Atelier Emé ci regala lo spunto perfetto

Ha solo 21 anni ma vanta già una carriera costellata di successi, da "Perfetti sconosciuti" a "Una vita spericolata".

Parliamo dell'attrice romana Benedetta Porcaroli che, oltre per il suo talento, ha fatto breccia nel nostro cuore anche con il suo stile (non a caso anche sui social è seguitissima!).

Qui la vediamo alla sfilata di Atelier Emé con una mise super chic (un total look della maison), da tenere in considerazione specialmente con la stagione di matrimoni e cerimonie eleganti ormai alle porte.





Per rubarle l'idea, sono indispensabili una camicia o una blusa in seta bianca e una gonna midi in raso.

La sua, nella variante color verde petrolio, è davvero raffinatissima, non trovate? Completano l'outfit un paio di sandali in pelle metallizzata con tacco alto.

Noi aggiungeremmo anche una pochette da sera o una minibag ricoperta di paillettes luccicanti, un orologio e qualche bijoux silver.

Ecco i pezzi must su cui puntare per ispirarsi a lei.









Camicia in seta FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Gonna in raso ATELIER EME

Credits: atelier-eme.it





Orecchini Flora GUCCI

Credits: gucci.com





Sandali metallizzati FELEPPA

Credits: feleppa.com





Tracolla di paillettes CHANEL

Credits: chanel.com





Orologio MORELLATO

Credits: morellato.com





Bracciale STROILI

Credits: stroilioro.com