Il nuovo modello di scarpe da ginnastica FILA DSTR97 unisce design minimal e gusto retrò. Eccole protagoniste di un esclusivo servizio fotografico



Linee sinuose, design minimalista, stile classico. In una parola, anzi due: FILA DSTR97.

La nuova scarpa nata in casa FILA interpreta alla perfezione le ultime tendenze in materia di sneakers, puntando su un disegno dalla matrice nostalgica ma reinterpretandolo in chiave attuale.

Disponibile in bianco brillante con le bordature in blu navy (la nuance tipica del brand) oppure in nero con dettagli bianchi, la DSTR97 si adatta a look contemporanei con un twist retrò grazie alla sua colorazione classica.





Su un abbigliamento sporty fatto di jogger e t-shirt tinta unita, questo modello calza alla perfezione coronando lo stile casual con un vintage touch che richiama lo stile anni Novanta: top tecnico, pantaloni a vita bassa e giacchino utility con tasche. E ancora: t-shirt bianca con profili neri a contrasto e minilogo.







Anche il denim è un abbinamento ideale per questa scarpa, sia che stacchi cromaticamente in versione bianca su jeans a lavaggio chiaro sia che continui il total color su un paio di pantaloni bianchi per un effetto white on white.

Le FILA DSTR97 completano i look più disinvolti con un dettaglio sportivo ricco di personalità.





Per un effetto spiazzante e super glam, invece, le nuove FILA DSTR97 sdrammatizzano completi giacca e pantalone, tailleur austeri e addirittura (perché no?) longuette eleganti o long dress leggeri in seta.

Il risultato? Easy chic da un lato e confortevole dall’altro, dall'ufficio all'aperitivo senza sentirsi mai fuori luogo.

Se mix così arditi non fanno per voi, potete optare per le sneakers FILA abbinate a un blazer blu scuro e pantaloni in cotone o lino.







Scoprite come abbinare al meglio le FILA DSTR97 nel servizio moda esclusivo:



FILA DSTR97 in bianco con dettagli blu navy



FILA DSTR97 in nero con dettagli bianchi





FILA DSTR97 in nero e bianco



FILA DSTR97 in bianco con dettagli blu navy



Credits:

Foto: Dali Geralle

Foto Assistant: Viatceslav Pilolli

Stylist: Leo Soncini

MUA: Martina Ginisi

Modelle: Margherita Tondelli, Lin