Un nuovo capitolo per il brand spagnolo che con uno show inedito, fatto di luci, musica e effetti speciali, ha presentato la sua nuova brand identity e la nuova campagna per la primavera-estate 2020.



Imparare a vedere le cose da un’altra prospettiva, uscire dalla propria comfort zone, non aver paura di essere sé stessi, dare libero sfogo alla propria creatività: è questo il leitmotiv della nuova campagna di Desigual che in occasione della presentazione della nuova collezione per la primavera-estate 2020 ha svelato in anteprima la sua nuova brand identity.

Nato nel 1984 con l’intento di “vestire persone, non corpi”, Desigual volta pagina e con un’esclusiva campagna, realizzata dal Creative Studio Desigual in collaborazione con l’agenzia olandese “We are Pi”, presenta il nuovo logo e la nuova piattaforma, rinnovata con un nuovo look and feel.

Un cambio d’immagine che segna un passo importante per il brand che mira a ottenere una forte connessione sia con i clienti di sempre che con le nuove generazioni e a garantire una sempre migliore esperienza di acquisto.

“Forward is Boring”: la nuova campagna di Desigual

Sempre coerente con il suo spirito allegro e irriverente, Desigual ha trovato un modo davvero originale per lanciare la nuova campagna: una serie di cartelli a prima vista illeggibili, comprensibili solo letti al rovescio, in modalità “selfie”, e una serie di teaser, rilasciati a puntate su Instagram, in cui influencer, come Marina Ontanaya (@guindideguindilla), Claudia Sahuquillo (@claudiasahuquillo) e Ric Domínguez (@Ricdominguez), si muovono al contrario, mettendo in dubbio ciò che è logico da ciò che non lo è.

Uno degli obiettivi del brand (che con il restyling del logo si è aggiudicato il titolo di primo marchio al mondo con un logo al contrario) è quello di raggiungere un pubblico più giovane e per il lancio della campagna non potevano quindi che essere scelti proprio i social.

I teaser sono stati già rilasciati, mentre l’intera campagna, realizzata con la produttrice Sauvage e diretta da Lisa Boostani (@lisaboostani), sarà presentata il 24 giugno.

"El Show”: una sfilata tra passato e futuro

A stupire con musica, luci e altri effetti speciali, il grande show organizzato per svelare la nuova collezione primavera-estate 2020. Parte attiva della sfilata, gli oltre 1200 spettatori che prima dell’inizio dello show, sulla spiaggia, scalzi, al tramonto, hanno avuto la possibilità di entrare a contatto con sé stessi (e con i valori del brand) partecipando a una creativa Suco Session: un mix di danza, fitness, yoga e mindfulness, guidata dall’artista sudafricano Jamie.

Durante lo show è stata ripercorsa la storia del brand dalle origini ad oggi, passando dalla presentazione del primo logo “the Humanos”, creato nel 1986 dall’illustratore Peret, all’introduzione di “Icon”, l’iconica giacca in denim realizzata con scarti di jeans vintage e reinterpretata, a distanza di 35 anni, da nuovi artisti.

E non poteva mancare una proiezione verso il futuro con l’animazione in rilievo del cambio logo e il lancio della nuova collezione tra balli a ritmo di musica africana e la performance live di Aleesha, grande promessa dell’R&B spagnolo, che proprio in occasione dello show ha cantato il suo nuovo singolo.

El Love: la nuova collezione di Desigual per la primavera-estate 2020

La collezione “El Love” presentata dal brand per la primavera-estate 2020 è un vero e proprio inno al colore e alla femminilità, è ricca di ispirazioni hawaiane, indiane, tropicali e africane ed è ricca di capi moderni e colorati, creati con un occhio di riguardo verso l'ambiente, che saranno sempre più sostenibili nel tempo.

Ecco alcuni dei suoi pezzi chiave!