Sophie Marceau alla Paris Couture Week mostra la via del lo stile invernale over 50 che piace davvero a tutte!
Passano gli anni ma per noi rimarrà sempre la ragazzina de "Il Tempo delle mele", Sophie Marceau, attrice francese intensa e meravigliosa, non poteva certo mancare alla settimana dell'Alta Moda parigina. Il primo evento a cui ha preso parte è stata la sfilata di Jacquemus, la sera di domenica 25 gennaio, mentre la mattina dopo era tra le celeb accorse in front row da Schiaparelli.
In entrambi i casi Marceau ha sfoderato due look accomunati da un comune denominatore: un altissimo tasso di eleganza e stile. Esempio di attrice e donna bellissima over 50, la star francese è impegnata non solo con la sua carriera al cinema e in tv ma anche nel sociale, con il suo sostegno da madrina per "Arc-en-ciel", associazione che supporta bambini e adolescenti affetti da gravi malattie,
Arrivata da Jacquemus, ha sfoggiato un ensemble invernale tutto da copiare, perfetto per tutte: una semplice maglia girocollo in soffice lana color tortora abbinata a una gonna A-line in pelle nera. Ai piedi un paio di stivali con gambale maxi, firmati da Jacquemus come tutto il look e un bomber bordato in shearling: un insieme chic, perfetto da indossare nelle fredde giornate invernali.
Il giorno dopo, altro fashion show e altro look: eccola fuori dalla location di Schiaparelli in compagnia della figlia, Juliette Lemley, 24 anni, anche lei attrice. Madre e figlia sono arrivate sorridenti e affiatate e, entrambe, con gli abiti disegnati da Daniel Roseberry, Creative Director della maison.
Juliette indossava una combo composta da una giacca in denim con maniche a kimono e minigonna abbinata, caratterizzati da maxi bottoni-applicazioni e un dolcevita nero.
Sophie, invece, ha puntato tutto su un completo elegantissimo: giacca corta che valorizza il punto vita e una lunghissima gonna in satin, tutto in un total black tris tris chic, impreziosito dai dettagli gold della borsa con catena e delle pumps.
Due look, uno per il giorno e uno idealmente per la sera, che possono fornire un ottimo spunto per chi si chiede come vestirsi bene e con eleganza dopo i 50 anni. Ma che, secondo noi, funzionano alla perfezione sempre e a qualsiasi età!
Matilda De Angelis, Rita Ora, Tessa Thompson e le altre celeb meglio vestite della settimana
Se lo stile è un linguaggio personale, questa settimana sono state Tessa Thompson, Rita Ora e Matilda De Angelis le star Best Dressed che hanno scritto tre capitoli molto diversi ma ugualmente interessanti in fatto di look.
Matilda De Angelis in Fendi agli European Film Awards
In occasione della 38ª edizione degli European Film Awards, Matilda De Angelis ha scelto un total look FENDI per celebrare il successo del film La Vita da Grandi, diretto da Greta Scarano e vincitore del Best European Young Audience Award.
L’attrice italiana - ormai amata a livello internazionale - è protagonista della pellicola, e per l'occasione ha indossato un look in seta dalla Precollection SS26, composto da una camicia a pois che secondo noi unisce leggerezza e rigore.
Essenziale ma estremamente elegante, perfettamente in linea con il nuovo corso minimal e sofisticato della maison romana.
Tessa Thompson in Acne Studios a New York
Tessa Thompson è stata avvistata la scorsa settimana ai SiriusXM Studios di New York per la promozione della sua nuova serie Netflix His & Hers.
Dopo un inizio 2026 più misurato, l’attrice sembra tornare alla sua attitudine più sperimentale con un look Acne Studios Spring 2026 che gioca sul contrasto (bellissimo!)
Il look è composto da un maglione beige e camicia a quadri abbinati a una gonna marrone sheer che rompe l’equilibrio grazie a una trasparenza che ci fa rileggere il look sotto un'altra chiave. Per noi è un grandissimo sì!
Rita Ora al Jennifer Hudson show
A conquistarci questa settimana è anche Rita Ora, che ha letteralmente acceso lo studio del Jennifer Hudson Show con un look incredibile.
La cantante ha scelto una giacca dal colletto oversize firmata A.w.a.k.e Mode, abbinata a una gonna plissé voluminosa che amplifica il movimento e il "drama" dell’insieme.
A completare il look, orecchini scultura di Tame New York, occhiali YSL e platform boots vertiginosi che rendono l'inter outfit di un glamour rétro che piace a tutte noi.
Ma le best dressed della settimana non finiscono qui! Continuate a leggere per scoprire tutti i best look degli ultimi sette giorni.
Rita Ora, Matilda De Angelis e le altre Best Dressed of the Week!
Matilda De Angelis in FENDI
Tessa Thompson in ACNE STUDIOS
Rita Ora in A.W.A.K.E. MODE e occhiali YSL
Teyana Taylor in TOM FORD FALL 2025
Juliette Binoche in STELLA McCARTNEY FALL 2025
Vicky Krieps in BOTTEGA VENETA SUMMER 2026
Camille Razat in Rowen Rose e pumps "Scarlett" JIMMY CHOO
Jennie in McQUEEN
Léa Seydoux in un mini black dress con bomber jacket abbinata
Madelaine Petsch in Tom Ford for GUCCI 2003 e Ribbon Stiletto GIANVITO ROSSI
Natasha Lyonne in GIORGIO ARMANI
SZA in LOUIS VUITTON e ai piedi le "Ladybug Garden", un paio di Vans custom made, un pezzo unico realizzato dalla designer di gioielli emergente Rachel Goatley
Rosie Huntington-Whiteley in un crop top PHOEBE PHILO, pantaloni in pelle BOTTEGA VENETA e sandali AQUAZZURA
Odessa A’zion: lo stile cool della nuova it-girl di Hollywood
Forse il suo nome non suona ancora familiare a tanti, ma è solo questione di tempo: Odessa A’zion è una delle nuove promesse di Hollywood e sembra proprio destinata ad avere un futuro promettente.
L’attrice, ora al cinema con “Marty Supreme”, il film di Josh Safdie in cui recita al fianco di Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, si sta imponendo come una delle interpreti più interessanti della sua generazione (nonché uno dei volti più cool da tenere d’occhio).
E noi non possiamo fare altro che seguirne il percorso, scoprire come si evolverà la sua carriera e con quali ruoli la rivedremo sul piccolo e grande schermo.
Ma chi è esattamente Odessa A’zion?
Nata a Los Angeles nel 2000, l’attrice di origini tedesche ha vissuto tra Boston e una cittadina della Baviera.
Da bambina, vista la sua grande passione per gli animali, sognava di diventare veterinaria. Ma frequentando la scuola di recitazione ha capito che il cinema era la sua vera passione e ha deciso di dedicarsi a questa carriera.
Dopo il debutto sul grande schermo nel 2011 con il film "Conception", l’abbiamo vista in tv in serie di successo come "Grand Army" e "I Love LA". Fino ad arrivare a "Marty Supreme", il film che le è valso la candidatura agli ultimi Golden Globes come migliore attrice non protagonista.
Lo stile di Odessa A'zion
Il suo stile riflette a pieno quello di una giovane it girl contemporanea: casual, easy e disinvolto.
Nel quotidiano viene sempre avvistata con i suoi ricci, ormai elemento distintivo per lei, con addosso camicie e cardigan dal fit rilassato e pantaloni ampi. Ma anche durante party, premiére e altri eventi speciali il suo approccio non cambia.
Difficile vederla sui red carpet con i classici abiti delle grandi occasioni. Odessa è uno spirito libero e questo si riflette inevitabilmente anche sul suo stile tutto giocato sui contrasti, sempre non convenzionale e soprattutto autentico.
All’ultima edizione dei Golden Globes ha sfoggiato quello che deve essere il suo colore preferito, il nero. Per l’occasione l’attrice ha optato per un total look di Dolce & Gabbana. Protagonisti, un paio di pantaloni ampi, un top piumato e dei guanti lunghi fino al gomito. A completare il tutto i gioielli Pandora.
Incredibilmente cool, il look di Loewe che Odessa ha scelto in occasione del "BAFTA Tea Party". Questa volta ha puntato tutto sul bianco ed è apparsa al photocall con una maglia traforata senza maniche dal fit rilassato e dei pantaloni gessati a gamba ampia di Alessandro Vigilante.
Super easy anche la mise scelta per il "Pre-Golden Globes party di Variety". In questo caso ha scelto dei pantaloni neri morbidissimi. Li ha indossati con un cardigan viola e un bomber nero oversize, per poi finire il tutto con delle décolleté total black dalla punta quadrata.
Ai "Critic Choice Awards" ha fatto brillare il red carpet con il suo abito tempestato di paillettes, con una profondo scollo sul décolleté e tagli sulle spalle. Un look a dir poco glamour, in perfetto stile Studio 54.
Alla première newyorkese di "Marty Supreme", ha indossato un abito nero scintillante, progettato con L’Atelier 7474 e Maison Privée, che ha fatto adattare su misura alla sua silhouette. ll risultato è stato un vestito nero mozzafiato, che valorizza le sue forme, con maniche scivolate sulle spalle e cintura a fiocco in gros-grain.
Sempre alla première di Marty Supreme, ma questa volta a Los Angeles, Odessa si è fatto notare sul red carpet per un look fuori dagli schemi. Si tratta di un completo pied de-poule. I pezzi chiave del suo look? Una giacca over con le spalle imbottite, indossata a pelle, senza niente sotto, e dei pantaloni con le pinces. Il tutto indossato con décolleté con dettaglio gioiello e calzini in spugna rigorosamente a vista.
E rieccola in nero ad un altro evento speciale: la 16°edizione dei “Governors Award”. In quest'occasione ha sfoggiato un abito total black a collo alto senza maniche, esaltato la una stola in tulle trasparente.
Valentino: 10 abiti iconici che hanno fatto la storia dei red carpet
La notizia è arrivata ieri, in un freddo pomeriggio di gennaio: Valentino Garavani è morto, all’età di 93 anni, nella sua casa romana.
Protagonista dell’Haute Couture internazionale, lo stilista che ha rivoluzionato il mondo della moda e creato quell’iconica tonalità di rosso che è ormai diventata un marchio di stile, ha segnato un’epoca con le sue creazioni.
E nei suoi 45 anni di carriera (ha fondato la sua Maison nel 1959 e si è ritirato dalle scene nel 2007) ha vestito le donne più belle al mondo.
Dalle dive del cinema alle più grandi icone del mondo della musica e della moda: sono tantissime le celeb che hanno scelto proprio Valentino sia nei momenti privati sia agli eventi più esclusivi.
Quali sono i look del grande coutourier che sono passati alla storia?
I look più iconici di Valentino sfoggiati dalle star sul red carpet
Tra le più grandi muse di Valentino, Jackie Kennedy. L'ex first lady si innamorò a prima vista delle sue creazioni e scelse un abito in pizzo con gonna plissé firmato dallo stilista romano persino per il suo matrimonio, nel 1968, con Aristotele Onassins. Qualche anno dopo, nel 1979, è riapparsa a un party al Metropolitan Museum of Art di New York con un’altra favolosa creazione dell’ultimo imperatore della moda. Un abito nero con le spalle scoperte che ha fatto la storia.
Amica di lunga data di Valentino, Sophia Loren ha più volte indossato le creazioni del grande coutourier romano. Tra i momenti più memorabili c’è il 1991, quando l’attrice ha scelto proprio un abito scintillante in paillettes firmato Valentino per ritirare il suo Oscar alla carriera.
Nel 1992, un’altra grande icona di stile, Lady D. ha sfoggiato un abito di Valentino che è rimasto negli annali: parliamo dell’abito in velluto e pizzo color burgundy che ha scelto in occasione di una performance di Paul McCartney a Liverpool.
Qualche anno dopo, nel 1995 Sharon Stone ha conquistato il red carpet del Festival di Cannes con un abito sparkling dello stilista che ha scelto per presentare la cerimonia di chiusura della kermesse.
Nel 2001 Julia Roberts ha ritirato l’Oscar come migliore attrice nel film “Erin Brokovich” con un abito della collezione Haute Couture del 1992 di Valentino che è considerato uno dei look più memorabili mai visti su un red carpet.
Tra le tante attrici che in diversi momenti della loro carriera hanno voluto indossare le creazioni di Valentino, Gwyneth Paltrow che nel 2022 ha calcato il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, in occasione della proiezione del film “Frida”, mano nella mano con lo stilista in persona, con addosso un suo abito nero senza spalline.
Un altro look indimenticabile dell’ultimo imperatore della moda, è quello sfoggiato da Cate Blanchett nel 2005 per ritirare l’Oscar come migliore attrice nel film “The Aviator”: un abito monospalla giallo dall'effetto cangiante, impreziosito da una spilla gioiello.
Keira Knightley si è aggiudicata un posto nella lista delle star best dressed della serata dei Golden Globes del 2006 con un abito bianco senza spalline della collezione Haute Couture Primavera-estate dello stilista.
Mentre Kate Winslet, in occasione degli Oscar del 2007, ha puntato su un lungo abito monospalla verde pastello, sempre di Valentino, abbinato ad accessori oro, che si è rivelato uno dei suoi look da red carpet più riusciti.
Tra le grandi amiche di Valentino, anche Anne Hathaway che lo stilista ha conosciuto in occasione del suo cameo ne “Il diavolo veste Prada”. Da allora, l’attrice ha indossato le sue creazioni in tanti momenti della sua vita privata (come il matrimonio con Adam Shulman nel 2012) e professionale. E l’abito rosso Valentino indossato sul red carpet degli Oscar del 2011 è certamente uno dei più iconici.
Milano Fashion Week Uomo: le celeb avvistate alle sfilate milanesi
È stato un weekend nel segno dello stile quello appena trascorso. Venerdì, infatti, a Milano ha preso il via la Milano Fashion Week Uomo che con il suo ricco calendario ha animato la città con sfilate, presentazioni ed eventi speciali.
Un’occasione che ha attirato anche numerosi special guest, arrivati da tutto il mondo per assistere agli show.
Tra i tantissimi gli ospiti in front row, il cantante Benson Boone e l’attore sudcoreano Jung Hae che hanno scatenato i flash dei fotografi e l’entusiasmo dei fan appostati fuori dallo show di Dolce&Gabbana. Insieme a loro, sempre da Dolce&Gabbana, anche Lucien Laviscount che ha attirato l’attenzione con un look iconico della collezione FW25 del brand.
Elegante e chic, Federica Pellegrini è stata tra le special guest dell’atteso evento dedicato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, organizzato nello store di Emporio Armani. Una serata che ha celebrato in anteprima anche la nuova campagna con testimonial Sofia Goccia.
E mentre Ed Westwick e Mahmood sono stati avvistati rispettivamente alla presentazione di Tod's e alla sfilata di Prada, Hudson Williams è stato il protagonista di un debutto importante.
L’attore canadese che nella serie “Heated Rivalry” interpreta Shane Hollander, ha infatti fatto il suo esordio sulla passerella di Dsquared2, aprendo lo show in un suggestivo set ambientato tra le vette innevate.
Ma ecco nel dettaglio alcuni dei volti noti che hanno preso parte a questa settimana della moda dedicata al menswear.
Gli special guest avvistati alla Milano Fashion Week Uomo
Hudson Williams ha aperto la sfilata di Dsquared2 con un look che sintetizza alla perfezione lo spirito della nuova collezione del brand che evoca le atmosfere d’alta quota: pantaloni da sci, top tecnici e stivaletti da neve.
Tra gli ospiti più attesi di questa Milano Fashion Week Uomo, Benson Boone che si è preso la scena alla sfilata di Dolce&Gabbana. Il cantante ha sfoggiato una giacca leopardata, abbinata a un maglia super stretch e a dei pantaloni in denim dal taglio ampio. A completare il tutto, degli stivaletti in pelle nera, una cintura in pelle color cognac e un paio di occhiali da sole DG Griffe.
Occhi puntati anche su Jung Hae che, sempre da Dolce&Gabbana, ha optato per un look decisamente più formale. L'attore sudcoreano ha scelto un completo composto da blazer doppiopetto bianco, camicia in seta color crema e pantaloni bianchi dal taglio sartoriale.
Presente allo stesso show, anche Lucien Laviscount. Cosa ha indossato "Alfie" di "Emily in Paris"? L'attore ha optato per un maglione lavorato a maglia e un paio di pantaloni in flanella nera dalla collezione FW25 di Dolce&Gabbana. E ha finito il look con un cappotto in lana e degli stivali in pelle.
Molto raffinato il look black&white di Federica Pellegrini che allo speciale evento di EA7 Emporio Armani ha puntato su un outfit dall'eleganza semplice. L'ex nuotatrice ha sfoggiato jumpsuit nera, con sotto una camicia bianca. Per poi finire il tutto con delle décolleté nere e un basco dello stesso colore.
Da anni presenza fissa alle sfilate della Milano Fashion Week Uomo, Ed Westwick è arrivato alla presentazione di Tod’s con un outfit easy e disinvolto dai colori naturali. Il pezzo forte del suo look? La sua giacca in suede beige, mixata a una polo marrone, a dei pantaloni color ghiaccio e a delle stringate en pendant.
Grande amico del brand, Mahmood, in occasione dello show di Prada, ha puntato tutto sulla stratificazione con un look dall’eleganza urbana. Per lui, dolcevita dai toni neutri, maglia blu con le tasche frontali e pantaloni dai colori pastello.
