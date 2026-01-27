L'attrice francese, ospite in front row alle sfilate della Couture parigina, sfoggia due look super chic che mostrano che l'eleganza e il fascino non hanno mai età!



Passano gli anni ma per noi rimarrà sempre la ragazzina de "Il Tempo delle mele", Sophie Marceau, attrice francese intensa e meravigliosa, non poteva certo mancare alla settimana dell'Alta Moda parigina. Il primo evento a cui ha preso parte è stata la sfilata di Jacquemus, la sera di domenica 25 gennaio, mentre la mattina dopo era tra le celeb accorse in front row da Schiaparelli.



In entrambi i casi Marceau ha sfoderato due look accomunati da un comune denominatore: un altissimo tasso di eleganza e stile. Esempio di attrice e donna bellissima over 50, la star francese è impegnata non solo con la sua carriera al cinema e in tv ma anche nel sociale, con il suo sostegno da madrina per "Arc-en-ciel", associazione che supporta bambini e adolescenti affetti da gravi malattie,





Arrivata da Jacquemus, ha sfoggiato un ensemble invernale tutto da copiare, perfetto per tutte: una semplice maglia girocollo in soffice lana color tortora abbinata a una gonna A-line in pelle nera. Ai piedi un paio di stivali con gambale maxi, firmati da Jacquemus come tutto il look e un bomber bordato in shearling: un insieme chic, perfetto da indossare nelle fredde giornate invernali.

Il giorno dopo, altro fashion show e altro look: eccola fuori dalla location di Schiaparelli in compagnia della figlia, Juliette Lemley, 24 anni, anche lei attrice. Madre e figlia sono arrivate sorridenti e affiatate e, entrambe, con gli abiti disegnati da Daniel Roseberry, Creative Director della maison.

Juliette indossava una combo composta da una giacca in denim con maniche a kimono e minigonna abbinata, caratterizzati da maxi bottoni-applicazioni e un dolcevita nero.

Sophie, invece, ha puntato tutto su un completo elegantissimo: giacca corta che valorizza il punto vita e una lunghissima gonna in satin, tutto in un total black tris tris chic, impreziosito dai dettagli gold della borsa con catena e delle pumps.





Due look, uno per il giorno e uno idealmente per la sera, che possono fornire un ottimo spunto per chi si chiede come vestirsi bene e con eleganza dopo i 50 anni. Ma che, secondo noi, funzionano alla perfezione sempre e a qualsiasi età!