Dalla supermodella americana alla splendida attrice siciliana, ecco una carrellata dei look più belli delle celeb

Kendall Jenner in corto rosa di Ingie Paris? Oppure Miriam Leone in longdress verde smeraldo di Gucci? Noi le adoriamo entrambe.

E per questo si meritano un posto d'onore nella lista delle Best Dressed of the week!

Tra le star meglio vestite degli ultimi 7 giorni non mancano poi le sorelline Hadid: Gigi in azzurro cielo di Emilia Wickstead e Bella con un completo di pelle firmato Rosetta Getty.

Super chic anche Lily Collins nel completo pajamas di Etro e Olivia Palermo nello spezzato manlike composto da pantaloni check e blazer nero, il tutto impreziosito da una maglia a dolcevita sparkling.

Scoprite con noi chi sono le altre celeb più stilose della settimana e scegliete la vostra preferita.





Miriam Leone in Gucci

Credits: Getty Images





Kendall Jenner in Ingie Paris

Credits: Getty Images





Gigi Hadid in Emilia Wickstead

Credits: Getty Images





Olivia Palermo in spezzato maschile e dolcevita glitter

Credits: Getty Images





Lily Collins in Etro

Courtesy of Press Office





Diana Del Bufalo in REDValentino al cocktail party organizzato dal brand, in occasione della Milano Design Week, per presentare la t-shirt in limited edition Love and Rock Design, realizzata in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Roma

Courtesy of Press Office





Tra gli ospiti dell'evento esclusivo REDValentino anche Martina Pinto con un abito in tulle della maison

Courtesy of Press Office





Zoe Saldana in Rosie Assoulin

Credits: Getty Images





Hilary Rhoda in Pammela Roland

Credits: Getty Images





Diane Kruger in Michael Kors Collection

Credits: Getty Images





Bella Hadid in Rosetta Getty

Credits: Getty Images





Michelle Williams in Louis Vuitton

Credits: Getty Images





Giulia De Lellis in Philosophy di Lorenzo Serafini

Courtesy of Press Office