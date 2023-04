Look minimal, abiti dai colori accesi e mise dallo stile girl boss. Chi sono celebrities meglio vestite della settimana? Scopriamolo insieme



La moda non va mai in vacaza, e anche quando i giorni sembrano non essere movimentati da première o eventi ufficiali, per le strade di città com New York, Milano e Los Angeles vengono immortalati look glamour da replicare subito! A darci conferma di questo è la supermodella Gigi Hadid. Per una cena a New York con il co -conduttore di Next in Fashion Tan France, la modella ha optato per un look fresco e moderno in toni pastello coordinati. Si tratta di un top monospalla verde chiaro con maglione di cashmere abbinato, pantaloni beige morbidi e giacca oversize con bottoni, tutto firmato Guest in Residence, brand di cui è fondatrice.

A conquistarci questa settimana con il suo look semplice ma impeccabile è anche Kate Middleton. Per la funzione pasquale nella Cappella di San Giorgio presso il Castello di Windsor, la principessa di Galles ha sfoggiato il coat dress: capo già indossato e che ormai la identifica stilisticamente. L’abito firmato Catherine Walker, è dalla linea fasciante in un vistoso color blu elettrico, indossato precedentemente per il Commonwealth Day del 2022. A completare il look, la Middleton ha scelto un paio di décolleté nude Gianvito Rossi, che spezzano la continuità cromatica della mise.

Questa settimana non sono mancate le première. A New York, per la presentazione del film Mafia Mamma di Catherine Hardwicke, la co-protagonista Monica Bellucci ha optato per un look da vera girl boss firmato Valentino, composto da blazer nero con revers, camicia bianca, una lunga gonna nera con bordi ondulati e l'immancabile cravatta nera, simbolo della collezione Valentino Black Tie autunno/inverno 2023. Un look libero da ogni costrizione che ha incantato il pubblico di tutto il mondo.

Curiose di scoprire tutti i look più belli degli ultimi sette giorni? Vi lasciamo la nostra selezione con le Best Dressed of the Week!



Kate Middleton in CATHERINE WALKER e pumps GIANVITO ROSSI

Gigi Hadid in GUEST IN RESIDENCE

Alexandra Daddario in DIOR

Monica Bellucci in VALENTINO

Daisy Ridley in ROLAND MOURET SPRING 2023 COLLECTION

Valentina Ferragni in DIOR

Adriana Lima in PARIS GEORGIA , borsa VERSACE e pumps JIMMY CHOO

Toni Colette in VALENTINO URBAN RIVIERA FALL 2023

Jennifer Garner in una maglia girocollo dalle nuance neutre, gonna marrone voluminosa con cintura in vita e pumps SAINT LAURENT

Josephine Skriver in DIOR

