In occasione del Natale regalate (o regalatevi) un gioiello prezioso

Un’occasione è speciale se viene celebrata con gesti memorabili, se si trasforma in un ricordo da portare con sé nel futuro. E quale modo migliore per farlo se non con un gioiello? Bluespirit è un’azienda nata in Italia negli anni Settanta, con alle spalle una lunga tradizione orafa e con una missione: rendere unici e indimenticabili quei momenti che decidiamo di festeggiare, dal compleanno alla cerimonia, da Natale a San Valentino. Per farlo unisce l’expertise e la tradizione della gioielleria italiana a una creatività e a un design contemporanei, con un’attenzione particolare alle nuove tendenze. Il risultato sono collezioni di gioielli preziosi curate nei minimi dettagli, disponibili in materiali diversi come oro 18k, diamanti, pietre preziose e argento.

Il Natale alle porte rappresenta una delle occasioni migliori per ritrovarsi con le persone che ami e trascorrere insieme del tempo in armonia. Il regalo giusto assume dunque un ruolo simbolico e affettivo e per questo andrebbe scelto con cura. Tra le proposte di Bluespirit più classiche e sofisticate, ci sono orecchini, anelli e bracciali tennis realizzati in oro bianco e illuminati dalla luce dei diamanti e degli zaffiri. Per dimostrare il vostro affetto con una frase incisa o semplicemente con un ciondolo a forma di cuore, troverete i tag personalizzabili che donano un twist dinamico. E per ampliare ulteriormente la proposta, vi aspetta anche l’argento unito a pietre dalle nuance delicate e ai cristalli. Trovate le collezioni Bluespirit in oltre 200 gioiellerie del brand, nei migliori centri commerciali in tutta Italia oppure online sul sito bluespirit.com. Testimonial d'eccezione l'influencer Erika Barbato, che ha posato per gli scatti dedicati alle nuove collezioni.

La ricerca continua e l’attenzione verso un pubblico ampio e diversificato, hanno reso nel tempo il brand sinonimo di qualità e innovazione nel campo della gioielliera, un vero e proprio punto di riferimento per la clientela che apprezza qualità, design sofisticato e accessibilità. L’azienda si impegna inoltre a minimizzare ove possibile gli impatti della produzione, il 70% dei gioielli in oro è realizzato con oro riciclato.

Per Natale e per tutte le occasioni speciali che vi aspettano fate un regalo di cuore, scegliete un gioiello che possa raccontare una storia e un’emozione.