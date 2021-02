La cantante è la protagonista della cover story del nuovo numero di Grazia ora in edicola

Il nuovo numero di #Grazia vi aspetta in edicola e su app. La nostra star di copertina questa settimana è Annalisa, 35 anni.

Bellissima e talentuosa, la cantante che quest'anno festeggia 10 anni dall'inizio della sua carriera, torna al Festival di Sanremo per la quinta volta. Tre anni fa conquistò il terzo posto.

Sul palco dell’Ariston canterà “Dieci”, un inno alla forza delle donne. Il brano fa parte di “Nuda10”, il suo album celebrativo in uscita il 12 marzo con una copertina significativa che la ritrae nuda.

Nell’intervista esclusiva su Grazia, racconta le sue insicurezze, il senso di sopraffazione con cui ha vissuto questo anno difficile per la pandemia e di come la musica sia per lei energia esplosiva e un amore totalizzante. E nel servizio fotografico esclusivo si mostra femminile, forte e determinata.

Nelle pagine di attualità parliamo di parità di genere: abbiamo chiesto a politici e nomi della cultura perché le donne sono quasi sempre escluse dai posti che contano.

E parliamo dell’odio maschilista e delle volgari offese fatte alle donne, ultime quelle a Giorgia Meloni, usate come strumento per indebolirne l’autorevolezza.

E vi raccontiamo un anno di pandemia con le date e le immagini dei momenti che hanno cambiato per sempre le vite di tutti.

Tra le pagine di questo numero troverete interviste esclusive a Benjamin Mascolo, che dopo aver fatto parte del duo Benji & Fede, debutta come solista. L'attrice Paola Cortellesi dà voce in tv alle lettere di Nilde Iotti e su #Grazia si racconta. E parlano di sé il nuotatore Filippo Magnini e la giovane star di Hollywood Damson Idris.

La moda di Grazia non ha confini. Vi mostriamo la moda della nuova stagione che sogna l'estate e ha voglia di osare. E vi portiamo sulle spiagge del sud dell'Australia dove abbiamo fotografato gli abiti e le fantasie che indosseremo sotto il sole.

Ci vediamo in edicola!