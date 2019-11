Una mise elegante e raffinata ispirata a Kylie Minogue nel duetto con Nick Cave: ecco il terzo dei 5 look dedicati alle icone della moda anni ’90 e realizzati da Grazia in collaborazione con TheDoubleF.



La sua carriera è stata costellata di successi, ma la sua grande popolarità non è dovuta solo alla sua musica: Kylie Minogue è una delle più acclamate pop star internazionali e se è riuscita a guadagnarsi l’affetto di milioni di fan in giro per il mondo è anche grazie al suo stile eclettico e ai capi iconici che ha indossato nei suoi più famosi videoclip.

Grazie anche alla sua partecipazione al video “When The Wild Roses Grow” di Nick Cave & The Bad Seeds, negli anni ’90 si è aggiudicata lo scettro di grande musa della moda ed è anche per questo che TheDoubleF ha pensato di ispirarsi a lei nel terzo dei 5 shooting realizzati in collaborazione con Grazia.





Nel servizio dedicato alle più importanti fashion icon dei mitici anni ’90, il noto shop online che vende capi e accessori firmati dai più grandi marchi storici d’alta moda e da tanti altri top brand, ha preso spunto proprio dal look che Kylie Minogue aveva quando ha vestito i panni di Elisa Day, una giovane donna morta, il cui corpo esanime giaceva in acqua, circondato da tanti petali di rosa.





Il look “Where The Wild Roses Grow “di TheDoubleF è dedicato a Kylie Minogue





A ispirare l’outfit di TheDoubleF, il look che la diva del pop ha sfoggiato nel videoclip di Nick Cave dove, nonostante l’atmosfera cupa e triste, appariva raggiante e più sexy che mai. E ovviamente le rose rosse non potevano che avere un ruolo di primo piano.





Per ricreare questo abbinamento così chic, bastano giusto pochi pezzi strategici: una semplice camicia nera in seta, una gonna midi con le rose stampate, una borsa a stampa cocco e un paio di décolleté di vernice, tutti capi e accessori eleganti e raffinati che si possono acquistare con un semplice click nella boutique virtuale di TheDoubleF!





Look “Where The Wild Roses Grow”: i capi e gli accessori da acquistare su TheDoubleF Camicia nera in seta con colletto a punta - Balenciaga



Gonna midi a trapezio con rose stampate - Prada



Mini bag a mano a stampa coccodrillo – Miu Miu





Décolleté nere di vernice con il tacco a spillo – Dolce&Gabbana

Credits

Foto: Martina Ferrara

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin

Model: Femke @wonderwall

Sitting editor: Sara Moschini