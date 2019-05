Sostenitrice da sempre di uno stile di vita sano, la show girl Maddalena Corvaglia è un modello da seguire. Ecco i suoi consigli, alla portata di tutti, per volersi bene ogni giorno

«A chi mi dice che non riesce a trovare 15 minuti al giorno per volersi bene, facendo sport, respirando, dedicandosi a sè, rispondo che è una bugia!».

Così Maddalena Corvaglia, da sempre attenta alla linea e alla cura del suo benessere quotidiano. Anche se, dice: «la vita non è "solo" fatica e privazioni: bisogna concedere al corpo ciò di cui ha bisogno per stare bene. Che sia un dolce, un po' di riposo, un massaggio o un momento di relax».

In questa intervista - realizzata nel backstage tra un cambio d'abito, di trucco e parrucco, durante le riprese del video girato per lanciare #activiachallenge, la healthy&wellness social challenge di Grazia e Activia, al via dal 6 al 26 maggio -, abbiamo scoperto che cosa significa per lei volersi bene, come riesce a mantenersi in forma e concentrata anche nelle giornate più impegnative.

E ancora, quali sono i peccati di gola ai quali proprio non sa dire di no, quali gli errori da (o che sarebbe meglio) non fare. E, infine, i consigli utili per scansare la pigrizia - fisica e mentale - che a volte «come un muro ci impedisce di arrivare a fare ciò che è meglio per il nostro benessere», sintetizza Maddalena.

In che modo ti vuoi bene ogni giorno?

Faccio sport, mangio con attenzione, ma senza privarmi di quel che mi piace. Cerco di riposare bene e di dedicarmi un po' di tempo extra-lavoro, extra-casa, extra-famiglia.

Quanto e come ti alleni?

Dipende dal tempo e dove mi trovo. Cerco comunque di allenarmi almeno 3/4 ore alla settimana. Non serve massacrarsi tutti i giorni di palestra. Basta mezz'ora al giorno tutti i giorni. E quando proprio non si riesce, si recupera il giorno dopo. La cosa importante è mantenere allenato il corpo.

Cosa consigli a chi ha perso (o cerca) la motivazione per rimettersi in forma?

È fondamentale trovare un'attività che piaccia davvero: divertirsi, facendo sport, annulla la fatica. Che sia pole dance, arrampicata, yoga, ballo o circuit training: c’è una disciplina per tutti i gusti.

È meglio fare solo un tipo di attività o variare?

A me piace variare sport frequentemente. E penso che cambiare porti al corpo dei miglioramenti. Lo mantiene più reattivo e rispondente. Anche agli habitué consiglio di modificare la loro routine di allenamento. Questo aiuta a tenere alta la passione, soprattutto nel tempo, e impedisce al corpo di adattarsi.

A chi dice che non ha tempo per volersi bene?

Rispondo che sono bugie. Bastano anche 15 minuti al giorno per volersi bene. Non serve andare in palestra o in piscina per forza: basta inventarsi qualcosa. Un circuito Tabata, per esempio, che fa lavorare tante fasce muscolari contemporaneamente con esercizi intensi, ma di breve durata, che fanno salire il battito cardiaco.

Gli sfizi ai quali non riesci a proprio a rinunciare, anche se sai che sono uno sgarro. Insomma, quali sono i tuoi guilty pleisure?

Non molti, anzi solo uno: la cioccolata! Penso che togliere al corpo quello che gli dà piacere sia un errore. E poi finisce che si disabitua. Per questo, nella giusta misura, io sono una sostenitrice degli sgarri (ride, ndr).

I modi per volersi bene focus della #activiachallenge di cui sei madrina, quale dei sei scelti rappresenta per te la sfida più difficile da rispettare?

Sicuramente l'indicazione di bere almeno 10 bicchieri d’acqua al giorno… cosa che, presa da mille altri pensieri, purtroppo anch'io a volte mi scordo di fare.

Ma grazie ad #activiachallenge ora non ho più scuse per dimenticarmi di questa pratica di benessere.

Il tuo modo di volerti bene a tavola, qual è?

Innanzi tutto non seguo una dieta. Mangio carne e pesce cucinati in ogni modo. Non amo i primi piatti, tranne i risotti. Consumo tante verdure e patate. Non salto mai la colazione e neppure i due spuntini, quello di metà mattina e del pomeriggio.

Il mio consiglio per non esagerare a tavola è preferire tanti micro-pasti al posto di abbuffate che durano una giornata intera!

Cosa mangi a colazione?

Di solito uno yogurt e una fetta biscottata. Da poco mi sono abituata a leggere con attenzione le etichette dei prodotti e ho scoperto che gli yogurt che contengono probiotici fanno molto bene al mio organismo.

E come spuntino?

Per evitare di rimanere scarica di energie, fisiche e mentali, ho sempre con me uno snack goloso, ma sano.

Soprattutto quando sono fuori casa, scelgo Mix and Go di Activia, che è facile da consumare perché pronto all'uso, oltre che bilanciato, fresco e goloso. E poi piace molto anche a mia figlia, soprattutto i cereali croccanti, buoni sia da soli sia mixati allo yogurt.

Ultimi consigli per volersi bene…

Da super donna, voglio sempre fare tutto perfettamente. Consiglio a tutte (e mi consiglio) di allentare la presa ogni tanto: concedersi un po' di tempo per sé è un toccasana per la salute.

E poi assumere 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, fare almeno 10.000 passi al giorno.

Un po' meno scientifici, ma non meno importanti, i miei ultimi due consigli sono: non andare a fare la spesa e non mettersi mai a tavola con la fame atavica! Meglio seguire la regola dei 5 pasti al giorno.

Volete partecipare alla #activiachallenge? Tutte le informazioni QUI o spiegate da Maddalena nel video sotto.





