Prima della quarantena, prima del lockdown, dei distanziamenti e delle mascherine c'era la vita al bar e al caffè. Da soli o in compagnia, Andreea Bogdan documenta da Parigi quello che fu e che, prima o poi, nuovamente sarà

Nella settimana in cui si torna a uscire e ad aprire i luoghi del convivio più semplice come ristoranti e bar siamo felici di pubblicare un servizio che era stato scattato pre-Covid a Parigi, durante la settimana della moda, dalla nostra fotografa Andreea Bogdan.

L'idea era quella di documentare lo stile di coloro che amano passare del tempo nei famosi café parigini, celebri per i loro piccoli tavolini all'aperto, per l'allure romantica e per essere teatro della nascita di trend e discussioni intellettuali. C'è chi si ferma solo un attimo, proprio per il tempo di assaporare la famosa bevanda, chi legge quotidiani e libri, chi addirittura li trasforma in uffici per lavorare, chi incontra amici.

Come cambierà la nostra fruizione di questi luoghi? E gli habitué del Cafè Flore torneranno a riempire la bella terrasse frequentata una volta da artisti e scrittori come Ernest Hemingway, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e Pablo Picasso? E infine, come verrà influenzato il nostro stile, dalla comodità della casa al 'palcoscenico' della vita sociale?

Scoprite il servizio esclusivo, mentre le risposte alle tante domande che abbiamo inizieranno a formarsi con il passare dei giorni e di questa nuova fase delle nostre vite.







Marie-Lou Chatteau





Alessia Merz





Il Cafè de Flore a Parigi





Anthony Moulin





Marine





Daniela Celariu





Yana Dobroliuova





Zackarias Elnif Madsen





Foto: Andreea Bodgdan

Un ringraziamento a Daniela Chelariu