Come esprimere sé stesse e valorizzare al meglio le proprie forme? Bastano i capi giusti! Parola di Giulia Torelli. Ecco i consigli che la closet organizer ha dato a quattro ospiti d’eccezione.

Stare bene con sé stesse e sentirsi a proprio agio in ogni situazione: non è certamente una questione di taglia o di peso. In una società che troppo spesso ci fa sentire inadeguate, ciò che conta davvero è smettere di rincorrere canoni estetici sbagliati e prendere consapevolezza del fatto che la perfezione non esiste.

Ogni corpo è unico. Sono proprio i piccoli difetti a definire chi siamo e a renderci diverse dagli altri e valorizzarsi con i capi giusti è sicuramente il primo passo per imparare ad accettarsi e a piacersi di più.

A darci qualche consiglio utile su come esaltare al meglio le forme e come scegliere i look più adatti alla propria silhouette, Giulia Torelli che in collaborazione con Tommy Hilfiger ha organizzato due pomeriggi di shopping con quattro ospiti d’eccezione, per parlare di body shape, moda e molto altro ancora.

La closet organizer ha infatti dato appuntamento a Milano, nello store del brand di via Orefici 11, a Beatrice Valli, Annie Mazzola, Giulia Gaudino e Niki Wujie per due sessioni di acquisti molto speciali, trasmesse in diretta sul suo profilo Instagram.

Tra consigli, chiacchiere e tanto divertimento, le quattro influencer hanno scoperto qualcosa in più sulla loro body shape e hanno avuto modo di provare i capi della collezione primavera-estate 2021 di Tommy Hilfiger. Ecco cosa ha scelto per loro Giulia Torelli!

I look scelti da Giulia Torelli per Beatrice Valli e Annie Mazzola

Bianco e verde sono i colori del primo look di Beatrice e Annie. Per Beatrice, che è una clessidra, Giulia ha scelto un pullover con zip e dei pantaloni a palazzo a vita alta. Annie, che invece è un otto, ha indossato un bomber satinato con una t-shirt con il logo, dei pantaloni a gamba più stretta e un paio di tacchi per slanciare la figura.

En pendant anche il secondo look delle due influencer. Bea ha sfoggiato un trench tricolore dai toni pastello insieme a una tee con pinces sotto al seno, pantaloni in stile nautico e sneakers bianche. Annie invece un comodo pullover con profondo scollo a V, abbinato a una gonna nera sopra al ginocchio e décolleté nere.

Protagonista dell’ultimo outfit delle ragazze, il blazer. Se Beatrice ha optato per un modello azzurro, indossato con pantaloni coordinati e bralette a vista; Annie ha scelto una versione navy con bottoni argentati, indossata con t-shirt, jeans chiari e sandali con il tacco.

I look scelti da Giulia Torelli per Giulia Gaudino e Niki Wujie

Hanno seguito con grande attenzione i fashion tricks per valorizzare al meglio la loro body shape, anche Giulia Gaudino e Niki Wujie, rispettivamente una clessidra e un rettangolo, che si sono divertite a provare i capi studiati appositamente per loro dalla closet organizer.

Giulia si è lasciata conquistare dalla camicia multirighe, indossata con un paio di jeans a vita alta e gamba dritta. Niki invece non ha saputo resistere al cardigan in stile college, perfettamente abbinato a jeans e stivaletti.

La camicia bianca è da sempre un must, specialmente d’estate. Mentre Giulia opta per un look più femminile, composto da chemisier bianco, mini tracolla colorata e espadrillas; Niki punta tutto su un outfit super basic indossando una camicia bianca, con mom jeans e sandali minimal.

Bianco anche il terzo e ultimo look. Per Giulia un power suit total white, indossato senza niente sotto; per Niki invece un abito bianco a t-shirt con dettagli a stampa foulard che lei ama abbinare a stivali sono al ginocchio e bomber reversibile.

Credits:

Foto: Carolina Amoretti

Video: Fabio Persico

Operatore Video: Riccardo Moka

Producer: Ana Maria Matasel

Talent: Giulia Torelli

Talent: Beatrice Valli

Talent: Annie Mazzola

Talent: Niki Wu Jie

Talent: Giulia Gaudino