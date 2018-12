Se avete sempre sognato di creare uno Swatch a vostra immagine e somiglianza, il nuovo concept di personalizzazione Swatch X You è quello che fa per voi.

In termini di stile, l’orologio è l’accessorio più caratterizzante del guardaroba: è fondamentale che rappresenti in ogni minimo dettaglio chi lo indossa. Allora perchè non creare il proprio modello unico al mondo?

Non è fantascienza, per la prima volta oggi è possibile con il nuovo concept di personalizzazione semplice e innovativo Swatch X You.





15 texture pop per decorare la cassa e il cinturino: floreali, ispirate ai comics, alla street art, alla grafica.

E la novità della stagione: le texture animalier in tre diverse varianti.

Da mixare ai colori del meccanismo. Il dettaglio speciale: un messaggio segreto da incidere sul retro della cassa.

Le combinazioni tra cui scegliere sono infinite per un risultato inedito al 100%.





Abbiamo chiesto agli influencer Sophia Salaroli, Barbara Donadio, Alessandro Magni e Roberto De Rosa di customizzare Swatch X You in base ai loro gusti e alle loro passioni: 4 ragazzi, 4 personalità, storie e look diversi.

Per adesso godetevi l'anticipazione video, presto vi sveleremo tutte le loro scelte negli editoriali realizzati da Grazia in collaborazione con Swatch.











Swatch X You

Swatch X You è disponibile online, a Milano, Store di Corso Vittorio Emanuele, Flagship di Via Montenapoleone e Roma, Store di Via del Corso.

Sfoglia la gallery per scorprie in anteprima tutte le nuove texture animalier della stagione