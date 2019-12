Quale migliore occasione dell’arrivo del Natale per regalare un nuovo orologio alle persone che amiamo di più! Ecco 5 modelli firmati CALVIN KLEIN che faranno la felicità di tutti.



Le abbiamo attese a lungo e adesso finalmente ci siamo: le feste natalizie sono ormai dietro l’angolo e questo significa che, a meno che non lo abbiate già fatto, è tempo di dedicarsi all’acquisto dei regali.

Che siano destinati al proprio partner, alla collega preferita o all’amica del cuore, in questo periodo dell’anno non c’è niente di meglio di gioielli e orologi per dimostrare alle persone care quanto vogliamo bene loro.

Gli orologi, in particolare, sono da sempre tra i doni di Natale più graditi e i nuovi modelli di CALVIN KLEIN, dal design essenziale e raffinato, sono l’idea regalo ideale per sorprendere le persone che amiamo.

Il brand che ha da poco lanciato la campagna “NO TIME LIKE THE FIRST”, pensata per celebrare le prime volte e suggellare i momenti indimenticabili della vita, ha realizzato infatti una collezione di orologi passepartout, eleganti, versatili super chic, capaci di mettere tutti d’accordo e perfetti per scandire (con stile) i tanti impegni quotidiani.

Come trovare il dono perfetto, da autoregalarsi o da far trovare sotto l’albero alle vostre persone speciali? Ecco 5 idee firmate CALVIN KLEIN watches + jewelry da tenere d’occhio.

Per sé stesse

Il Natale è il momento ideale per fare dei bei regali agli altri, ma ogni tanto è giusto premiare anche sé stessi. Scelta vincente per festeggiare un nuovo obiettivo raggiunto o un nuovo successo lavorativo, l’orologio “CALVIN KLEIN offsite” con bracciale in mesh che, sia nella sua versione argento, sia in quella in PVD oro giallo chiaro e in nero, vi aiuterà a dare un tocco più audace e luminoso ai vostri look delle feste e non solo.

Per l’amica di sempre

All’amica dal carattere spumeggiante e lo stile eclettico, potreste regalare invece uno dei gioielli "CALVIN KLEIN statement”. Una collana o un bracciale a catena in acciaio brillante o in PVD oro giallo chiaro, saranno la ciliegina sulla torta dei suoi outfit quotidiani.

Per la mamma

Per la mamma, colei che vi ha accompagnato in ogni momento della vostra vita e vi è stata accanto sia nei momenti belli che in quelli brutti, serve un regalo femminile e raffinato. L’orologio “CALVIN KLEIN mesmerize”, il segnatempo con bracciale impreziosito da cristalli Swarovski, disponibile in acciaio o PVD oro rosa, con quadrante argento o nero, è tutto quello che vi serve per ricordarle quanto l’amate.

Per la collega preferita

Alla collega ritardataria, quella con cui condividete la scrivania per tutto il giorno e che non è mai arrivata puntuale a un meeting, un segnatempo versatile, da abbinare facilmente sia ai look formali che alle mise più casual, potrebbe farle comodo. L’orologio “CALVIN KLEIN statement” con lavorazione a catena è un ottimo candidato.

Per il partner

E anche per il proprio partner serve qualcosa di speciale. L’orologio ”CALVIN KLEIN squarely”, un modello intramontabile contraddistinto da design quadrato e cassa vintage reinterpretata in chiave più moderna, potrebbe rivelarsi la scelta più azzeccata. È disponibile in diverse varianti: in acciaio con quadrante bianco o nero oppure in acciaio PVD oro giallo chiaro e PVD nero con quadrante nero.

Gli orologi e i gioielli di CALVIN KLEIN sono già disponibili online e nei vari punti vendita del brand. Trovate quello più vicino a voi e datevi da fare con l’acquisto degli ultimi regali!

Credits:

Foto e Video: Alessandro Oliva

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Vanessa Geraci

Hair: Melly Sorace

Sitting Editor: Sara Moschini

Models: Ludovico @Next - Ching @Wave - Marije @Independent - Nastya @TheLab